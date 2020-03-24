Такого раньше не было: Кулеба совершит виртуальный визит в Германию

Пока мир противостоит коронавирусу и заграничные поездки политиков и дипломатов отменены, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня проведет виртуальный визит в Германию и проведет переговоры с главой МИД этой страны Хайко Маасом, сообщает пресс-служба украинского МИДа.

Отмечается, что такого рода визит станет первым в Европе для глав МИД, чтобы провести переговоры с иностранными коллегами.

Виртуальный визит будет осуществляться из резиденции посла Германии в Украине, откуда выйдет на видеосвязь Кулеба. В режиме видеоконференции министры иностранных дел обсудят углубление двусторонних отношений, в частности, помощь Германии в осуществлении реформ, противодействие российской агрессии, совместная борьба с распространением COVID-19.

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По итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств Украины и Германии сделают заявления для прессы. Трансляция будет доступна в 12:50 на странице МИД Украины в Facebook.

Как сообщали новости "Сегодня", страны закрываются на карантин, международные визиты отменяются. Так, например, коронавирус сорвал пять важных визитов в Украину. В марте на переговоры к украинским властям должны были приехать три президента, высокопоставленный представитель из ЕС и глава крупной международной организации.

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