Тамразов вышел из СИЗО под залог в 3 млн гривен

Сегодня, 13:42

Экс-чиновник "Укргазвыдобування" был задержан при попытке дать взятку в 200 тыс. долларов

Тамразов вышел из СИЗО. Фото: theinsider.ua
Тамразов вышел из СИЗО. Фото: theinsider.ua

Бывший первый заместитель председателя правления "Укргазвыдобування", владелец интернет-издания Insider Алексей Тамразов вышел в понедельник, 13 августа, из СИЗО после внесения залога. Залог в 3 миллиона гривен внесли друзья, сообщил его адвокат Николай Ореховский.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил о проведенной совместной операции Генинспекции ГПУ и СБУ, в результате которой по подозрению в коррупционных действиях был задержан Тамразов.

"После заявления о предложении взятки и получение доказательств задержан бывший первый заместитель председателя правления ОАО "Укргазвыдобування" Тамразов при попытке дать неправомерную выгоду в размере 200 тысяч долларов прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном деятельностью преступной организации Януковича В.Ф." – написал генпрокурор на своей странице.

Напомним, Печерский райсуд постановил 10 августа взять под стражу Тамразова с альтернативой внесения залога в 3 млн гривен.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Ранее, 18 июня, в Киеве во время получения взятки задержали прокурора одной из Киевских местных прокуратур и бывшего сотрудника Генеральной прокуратуры. Действующий прокурор по предварительному сговору с бывшим работником ГПУ с сентября 2017 года вымогал у двух человек 22 500 долларов за несообщение о подозрении одному из них в уголовном производстве.
СИЗО, залог, укргаздобыча, Тамразов

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Источник:

Insider

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