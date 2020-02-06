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"Танцы" депутатов и кровь Тимошенко: фото дня в Раде

6 февраля, 17:09

Народные депутаты впервые в 2020 году устроили потасовку и не одну

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Сегодня в Верховной Раде развернулись серьезные баталии – сначала при попытке отменить принятые ранее законы, однако Рада разблокировала их; а потом потасовка произошла перед началом рассмотрения земельной реформы

Так, после начала пленарного заседания парламента нардепы от "Батькивщины" Сергей Власенко и Артем Дмитрук от "Слуги народа" устроили потасовку, после чего были заблокированы и трибуна, и президиум парламента. Власенко пытался попасть в президиум, а Дмитрук его не пускал туда, при этом руки не распускал. Эта их стычка была больше похожа на танцы.

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Фото: facebook.com/bogdanbortakov
Фото: facebook.com/bogdanbortakov

Кровь Юлии Тимошенко.

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Фото: facebook.com/bogdanbortakov

Позже политики снова устроили потасовку, причем она опять началась с Власенко и Дмитрука, к которой подключилось много депутатов. Видео новой потасовки. Стычка длилась несколько минут, но до конкретного "махача" не дошло.

Как сообщали новости "Сегодня", депутаты взялись за законопроект №2178-10 о рынке земли во втором чтении. К документу подали четыре тысячи правок, в связи с чем Арахамия накануне грозился, что заседание парламента может затянуться до утра пятницы. Однако депутаты сначала отказались продлить работу до 20:00, а но согласились до 19:30. Судя по всему, ночного заседания не будет. Смотрите онлайн-трансляцию рассмотрения законопроекта о рынке земли.

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Верховная Рада депутаты драка потасовка

Источник: Сегодня

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