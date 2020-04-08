Таран рассказал, сколько человек в ВСУ находятся на самоизоляции

Министр обороны Андрей Таран рассказал о мероприятиях для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19 среди военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"В Министерстве обороны Украины отработано алгоритмы перепрофилирования военных госпиталей, которые будут использоваться для лечения больных военнослужащих. Определено обсервационную зону в случае массового поступления больных, предназначенные санитарные транспортные средства для эвакуации. Также создан необходимый запас медико-санитарного, хозяйственного имущества, дезинфекционных, необходимых лекарственных средств и средств индивидуальной защиты для медицинского персонала учреждений здравоохранения Вооруженных Сил Украины. Среди прочего, усиленно контрольно-пропускной режим, организовано проведение термометрии бесконтактными инфракрасными термометрами всех лиц, пересекающих контрольно-пропускные пункты", – цитирует министра обороны Тарана пресс-служба МО.

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По состоянию на 7 апреляв ВСУ зарегистрировано четыре случая заболевания на острую респираторную болезнь COVID-19 и один случай смерти.

"К сожалению, умерла 42-летняя женщина. Она была работником ВС Украины, работала на гражданской должности оператором котельной в одной из воинских частей Ивано-Франковской области. С 20 марта она находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Через неделю его состояние ухудшилось, она была госпитализирована в Центральную районную больницу г. Надворная, а 30 марта женщину перевели в реанимационное отделение. Вчера в шесть утра она умерла. Диагноз COVID-19 был подтвержден", – сказал министр МО в видеообращении.

Также, по его словам, в настоящее время на изоляции и самоизоляции в ВСУ находятся 87 человек, а у 18 военнослужащих в ближайшие трое суток изоляция заканчивается.

Таран отметил, что Минобороны осуществляет постоянный мониторинг инфекционных заболеваний среди личного состава ВСУ. Он призвал быть внимательными и четко осознавать, что перед вирусом все равны.

"Так надо соблюдать правила безопасности во время карантина и каждому лично ответственным", – отметил министр.

Уже 23 марта в регионы отправят тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты из Китая. Самолет ВСУ доставил из Гуанчжоу диагностические системы, маски, дезинфекторы и аппараты искусственной вентиляции легких.

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