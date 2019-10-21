Тарас Кутовой погиб при падении вертолета: реакция ТОП-чиновников

Украинские политики выражают соболезнования в связи с гибелью экс-министра

Фото: facebook.com/KutovyiTaras

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил соболезнования родным и близким бывшего министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового, который трагически погиб в понедельник в Полтавской области.

"Только что узнал об ужасной трагедии, унесшей жизнь Тараса Кутового. Искренние соболезнования семье и близким Тараса. Вечная память!" – написал Гончарук в Твиттере.

Ранее информацию о гибели госчиновника подтвердил, в частности, экс-премьер Украины Владимир Гройсман.

21 октября стало известно, что при крушении вертолета Robinson-44,который следовал из Киева в Полтавскую область, погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовой.

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Авария произошла около 16:00 неподалеку с. Тарасенково Оржицкого района Полтавской области.

Кутовой сам пилотировал вертолет: по словам вице-премьера Павла Розенко, у Кутового была лицензия пилота и это был не первый его полет.

Народный депутат Украины VII и VIII созывов, министр аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Владимира Гройсмана (2016-2018) Тарас Викторович Кутовой родился 25 февраля 1976 года в Киеве.

Отец – Виктор Александрович Кутовой, преподавал в Национальном экономическом университете и занимался научной деятельностью в Институте математики НАН Украины. Мать, Светлана Германовна Угловая, читала математику в одной из столичных средних школ.

Получил три высших образования: в Национальной академии СБУ (1997), в Киевском национальном экономическом университете (1998) и в Международном институте менеджмента (2002). Имел степень магистра бизнес-администрирования, кандидат экономических наук.

С 1998 по 2016 гг занимал позиции финансового директора, президента, управляющего директора в ряде украинских компаний.

В кабинете министров Владимира Гройсмана (2016-2018) занимал должность министра аграрной политики и продовольствия Украины. В мае 2017 года подал в отставку с должности.

Свое решение об отставке Кутовой объяснил желанием вернуться в бизнес.

Верховная Рада Украины приняла прошение и 22 ноября 2018 года Кутовой был освобожден от должности министра.

Был женат, дочь Соломия 2007 года рождения.

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