Тарас Шевченко, цветы и детские улыбки – как Зеленский встречался с украинцами Латвии: фото

Президент Владимир Зеленский в ходе официального визита в Латвию пообщался с украинской диаспорой и подчеркнул важность ее роли в поддержке украинского государства.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Вы – маленькая Украина в Латвии, поэтому вы не должны быть разобщены. Как и мы в Украине, вы должны быть объединены и помнить, что от каждого из вас зависит, когда будет мир, когда мы вернем наши территории, всех наших граждан и обязательно победим в этой войне", – сказал Зеленский.

Он назвал украинскую диаспору "нашими голубями мира", которые доносят всему миру правду о событиях в Украине.

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"Это действительно наши большие дипломаты – кроме послов, посольств, народные дипломаты Украины", – сказал глава государства.

Встречавшиеся с Зеленским ученики рижской Украинской школы исполнили Гимн Украины.

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"Это очень приятно, что в центре Риги звучит наш гимн", – сказал заметил глава украинского государства и призвал представителей диаспоры не забывать дни памяти украинских воинов, погибших за независимость нашего государства.

Он поблагодарил мэрию Риги за создание Украинского сада в городе.

Также Владимир Зеленский и президент Латвийской Республики Егилс Левитс возложили цветы к Монументу Свободы, который расположен в центре Риги. Он символизирует единство, государственность Латвии и посвященный погибшим за независимость страны.

Кроме того, президент Украины вместе с супругой Еленой возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко и посетили Музей оккупации Латвии.

Напомним, Владимир Зеленский встретился с премьером Латвии Кришьянисом Кариньшем. Они обсудили и поддержку Украины, и российскую агрессию.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины уже провел встречу с главой Латвийской Республики Эгилсом Левитсом, с которым, среди прочего, обсудили вопрос возвращения выведенных из Украины денег.

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