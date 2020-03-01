"Тайная вечеря": Гончарук и Ермак встретились в ресторане (фото, видео)

Что обсуждали политики во время встречи, пока неизвестно

В воскресенье вечером, 1 марта, премьер Алексей Гончарук, который ранее сообщил о важном решении правительства, и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в индийском ресторане "Сутра" в Киеве.

Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер, который стал свидетелем встречи, на своей странице в Twitter.

"Не самая лучшая фотография, но это премьер-министр Украины Алексей Гончарук и руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак обедают в индийском ресторане в Киеве, где я сейчас нахожусь. Ожидается, что Гончарук будет устранен с должности в среду", - написал он.

Журналист отметил, что разговор, вероятно, серьезный, но велся приглушенными голосами, ничего не было слышно.

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В свою очередь, "Украинская правда" опубликовала короткое видео, как Гончарук и Ермак уже после встречи покидают ресторан.

Ране сообщалось, что 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Согласно официальной повестке заседания, один из вопросов, который рассмотрят нардепы, будет касаться Кабинета министров.

Ранее ряд СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что якобы президент Владимир Зеленский собирается отправить Алексея Гончарука в отставку и назначить новым главой правительства Сергея Тигипко, который во время президентства Януковича занимал должность вице-премьер-министра – министра социальной политики Украины.

В свою очередь глава правительства Алексей Гончарук прояснил ситуацию со слухами о назначении Тигипко. Он отметил, что тоже встречался с ним, проводя собеседование на должности в Кабмин.

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