"Тайно принимали решения": Гончарук раскрыл подробности эвакуации украинцев из Китая

Премьер-министр Алексей Гончарук уже заявлял, что виновные в столкновениях в Новых Санжарах будут наказаны. Между тем он рассказал, как планировалась операция по эвакуации украинцев из Китая.

Во время отчета правительства в парламенте он сообщил, что операция планировалась и принимались решения в условиях секретности.

"Операция, которая была проведена, беспрецедентна в истории Украины. Никогда в таких условиях не эвакуировали людей … Это впервые такого масштаба операция. Первое, о чем мы думали, – это безопасность: безопасность людей, которые будут везти, и людей, которые будут проживать на территориях вокруг. Относительно них могли произойти провокации, спецоперации и т.д. Поэтому мы даже маршрут не могли разглашать, которым будем ехать. Для этого мы собирались и, фактически, в тайном режиме принимали решения на оперативном штабе. В таких условиях мы не можем за неделю-две кого-то информировать о том, где это произойдет, потому что это могло подорвать возможность обеспечения безопасности. Провокации, что якобы кто-то в последний момент все решал, – это неправда", – сказал Гончарук.

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Он отметил, что с самого начала был определен примерный круг из 10 объектов по параметрам, предоставленным медиками. Однако за три дня до вылета самолета в Китай за украинцами, было всего три объекта, которые готовы были принять этих людей. В итоге решение, куда повезут людей, было принято за день до этого (19 февраля).

"Для того, чтобы наших граждан принять и они были в безопасности, было сделано все необходимое. У нас в двух аэропортах – в Харькове и в Киеве – были готовы специально подготовленные колоны для того, чтобы и с одной, и с другой стороны можно было привези к объектам. Было, как минимум, два объекта. Которые готовы были принять этих людей", - сказал глава правительства.

Премьер добавил, что операция была заранее спланирована, на месте находились министры, которые отвечали за организацию той или иной части этой работы.

Как сообщали новости "Сегодня", основная группа украинцев из Уханя прибыла в Украину 20 февраля. Однако не все было гладко: из-за погоды самолет пришлось сначала посадить в Борисполе на дозаправку, после чего он отправился в Харьков. Но самое главное началось позже в Новых Санжарах (Полтавская область), где местные жители взбунтовались и не хотели пускать "украинских китайцев". Начались ожесточенных столкновения с силовиками. Читайте все подробности, как эвакуированные украинцы из Китая возвращались в Украину.

В свою очередь президент Владимир Зеленский был в шоке от происходящего и выступил с обращением к украинцам. Его удивило, как в Украине встречали своих соотечественников, и он привел в пример, что даже в Казахстане к самолету с этими украинцами было лучше отношение.

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