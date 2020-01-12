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Тегеран признался в том, что сбил лайнер МАУ: циничная реакция парламента Ирана

12 января, 15:53

Вопреки ответственности за крушение авиалайнера, Корпус стражей исламской революции разрушать нельзя, считают в Меджлисе

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В иранском парламенте не считают попадание в лайнер "Международных авиалиний Украины" ракеты ПВО Исламской Республики достаточной причиной для санкций в отношении Корпуса стражей исламской революции в целом.

Об этом, как сообщает агентство Mehr, на закрытой встрече парламентариев с командующим КСИР Хоссейном Салами 12 января заявил депутат иранского Меджлиса Ахмад Алиреза Бейги.

"Эта ошибка является огромной утратой, но она не должна стать основанием для того, чтобы забывать о самопожертвовании КСИР, который на протяжении всей своей истории защищал нашу страну", – сказал политик.

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Бейги добавил, что "консерваторы и реформаторы единогласно поддержали КСИР" и что "эту структуру разрушать нельзя".

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Фото: REUTERS/Leah Millis

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Несмотря на то что изначально Иран всячески отрицал версию о причастности своей ПВО к крушению, 11 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Как Иран признал свою вину и с остальными подробностями расследования трагедии вы можете ознакомиться в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран авиакатастрофа МАУ крушение Боинга КСИР Корпус стражей Исламской революции

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