Технология Трампа или интерес Макрона: что стоит за предложением о возвращении России в G8

Эксперт объяснил, в чем интерес стран, которые за, и тех, кто выступит против такого решения

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп / Фото: Flickr

Заявления президента США Дональда Трампа по поводу возможного возвращения России в состав "Большой восьмерки" в 2020-м году – не более чем политическая технология и метод давления на Кремль.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт-международник Антон Кучухидзе.

По его словам, Вашингтон это делает для того, чтобы оказать влияние на Россию в сферах пересечения интересов.

"Такая риторика у Трампа была всегда. Это определенная технология: мы можем пойти на такой шаг в обмен на определенные шаги с вашей стороны. Требований у американцев много. Это не значит, что они ослабевают, снимают давление. Это всего лишь технология заигрывания, чтобы Россия не противоречила по Сирии, по Ирану и другим моментам. Это не только вопрос Украины, (торг намного больше, чем просто Украина), они торгуют все миром. Украина – одна из составляющих, и я не могу сказать, что приоритетная. Будет ли реализована эта технология, тяжело сказать. Это также и тактика давления одновременно. К примеру, Россия отказывается – США вводит новые санкции", – говорит Кучухидзе.

У президента Франции Эммануэля Макрона – также свои интересы, продолжает эксперт. Он пытается усадить США и Россию за стол переговоров, чтобы в условиях противостояния двух стран не выбрать одну сторону и, тем самым, не ущемлять свои интересы.

"У Макрона – другая мотивация. Сейчас происходят противоречия между США и Россией, которые находятся на пике со времен "холодной" войны, все договоры, гарантирующие безопасность, нивелированы. И в этой ситуации Макрон не хочет стоять перед выбором – терять Москву или Вашингтон. Поэтому он пытается связать, усадить их за стол переговоров, придумать новые правила игры, положить на стол переговоров новые компромиссы. Потому что, если дальше противостояние будет увеличиваться, Франция предстанет перед выбором. А они выбирать не хотят. Он пытается урегулировать эту ситуацию, чтобы Франция реализовывала свои интересы и с одной, и с другой стороной. А за счет балансирования они могут и там, и там получить что-то", – объясняет Кучухидзе.

Несмотря на такие заявления, Россия вряд ли вернется в состав международного клуба, есть ряд стран-участниц, которые будут против этого.

"Италия, Германия и Франция будут "за" (возвращение России в G8. – Ред.), но остается надежда на США, Канаду и Японию", – комментирует Кучухидзе.

Также России не удастся привести в элитный клуб страны-союзники, считает эксперт.

"Они хотят расширить G8 до G10, чтобы были хоть какие-то союзники и было давление на группу западных стран. России не с кем выстраивать игру. Но другие страны не пустят эти стран, ведь для них это потеря влияния", – подводит итог международный эксперт.

Вслед за годовщиной высадки союзников в Нормандии и начала операции "Оверлорд" российского президента Владимира Путина не пригласили на саммит "Большой семерки", который пройдет 24-26 августа в городе Биарриц на юго-западе Франции.

Напомним, ранее в этом году стало известно, что канцелярия президента Польши не пригласила Путина на торжественные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны, которые пройдут 1 сентября в Варшаве. В Министерстве иностранных дел России выразили недоумение по этому поводу, но отметили, что это "останется на совести нынешних польских властей".

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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