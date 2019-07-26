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Телефонный разговор Трампа и Зеленского: в Белом доме озвучили детали

26 июля, 12:08

Американский президент поздравил своего украинского коллегу с недавними парламентскими выборами

Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: AFP

Во время состоявшейся 25 июля телефонной беседы президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили укрепление отношений между двумя странами и сотрудничество в областях энергетики и экономики.

Об этом сообщили в посольстве США в Украине, добавив, что Трамп также поздравил Зеленского с недавними парламентскими выборами.

"Президент Трамп и президент Зеленский обсудили пути укрепления отношений между Соединенными Штатами Америки и Украины, в том числе энергетическое и экономическое сотрудничество", – гласит текст коммюнике.

Помимо того, президенты также выразили надежду на возможность встречи.

После победы Зеленского на президентских выборах Трамп пригласил его в Белый дом. По словам украинского президента, его визит в США может состояться нынешним летом.


Напомним, "Сегодня" уже сообщали, что сопредседатели Конгрессового украинского кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с инициативой пригласить Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса.

К тому же, в середине июня специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита президента Украины в Вашингтон пока не определена.

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Тег энергетика, экономика, переговоры, Зеленский, Трамп

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