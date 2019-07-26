Телефонный разговор Трампа и Зеленского: в Белом доме озвучили детали
Американский президент поздравил своего украинского коллегу с недавними парламентскими выборами
Во время состоявшейся 25 июля телефонной беседы президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили укрепление отношений между двумя странами и сотрудничество в областях энергетики и экономики.
Об этом сообщили в посольстве США в Украине, добавив, что Трамп также поздравил Зеленского с недавними парламентскими выборами.
"Президент Трамп и президент Зеленский обсудили пути укрепления отношений между Соединенными Штатами Америки и Украины, в том числе энергетическое и экономическое сотрудничество", – гласит текст коммюнике.
Помимо того, президенты также выразили надежду на возможность встречи.
После победы Зеленского на президентских выборах Трамп пригласил его в Белый дом. По словам украинского президента, его визит в США может состояться нынешним летом.
Напомним, "Сегодня" уже сообщали, что сопредседатели Конгрессового украинского кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с инициативой пригласить Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса.
К тому же, в середине июня специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита президента Украины в Вашингтон пока не определена.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Телефонный разговор Трампа и Зеленского: в Белом доме озвучили детали". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно, когда Джонсон может встретиться с Зеленским
Борис Джонсон дважды посещал Украину в бытность министром иностранных дел Британии
Зеленский поговорил с премьером Италии: что обсуждали
Глава государства поблагодарил Италию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины