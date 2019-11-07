Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,66
27,35

Телеканал "Украина" покажет 20-минутное интервью Зеленского

7 ноября, 17:14

Глава государства даст ответы на самые актуальные для украинцев вопросы

В эфире канала "Украина" выйдет 20-минутное интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором глава государства дал ответы на наиболее интересующие украинцев вопросы.

Что думает президент Владимир Зеленский о разведении войск и о связанных с этим страхах в обществе? Чего ждет от встречи Нормандской четверки? И где в Украине будут строить дороги такими же темпами, как трассу "Запорожье-Мариуполь"?

Реклама

Среди прочего, зрители узнают, где Владимир Зеленский покупает себе кофе, а также, чем президентская фракция иногда огорчает главу государства.

В тренде
Хомчак и Аваков заявили о семи днях тишины в Золотом-4: можно разводить войска
Арсен Аваков (справа) в Богдановке возле Петровского / Фото: @AvakovArsen

Полную версию 20-минутного интервью президента смотрите 7 ноября на канале Украина в 18:40, перед выпуском программы новостей "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

интервью Владимир Зеленский трк украина

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Взрывной эффект: Волкер прокомментировал разговор Трампа и Зеленского
Взрывной эффект: Волкер прокомментировал разговор Трампа и ЗеленскогоСША
Зеленский посетит Харьков: стали известны планы визита
Зеленский посетит Харьков: стали известны планы визитаПолитика
Ляшко и Герус подрались в аэропорту
Ляшко и Герус подрались в аэропорту "Борисполь"Политика
В ООН взялись за российские войска в Крыму
В ООН взялись за российские войска в КрымуПолитика
В США назвали два важных испытания для Зеленского
В США назвали два важных испытания для ЗеленскогоПолитика
Трансплантация, пенсии и новые стандарты в школе: Зеленский раздал поручения правительству
Трансплантация, пенсии и новые стандарты в школе: Зеленский раздал поручения правительствуПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...