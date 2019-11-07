Телеканал "Украина" покажет 20-минутное интервью Зеленского

Глава государства даст ответы на самые актуальные для украинцев вопросы

В эфире канала "Украина" выйдет 20-минутное интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором глава государства дал ответы на наиболее интересующие украинцев вопросы.

Что думает президент Владимир Зеленский о разведении войск и о связанных с этим страхах в обществе? Чего ждет от встречи Нормандской четверки? И где в Украине будут строить дороги такими же темпами, как трассу "Запорожье-Мариуполь"?

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Среди прочего, зрители узнают, где Владимир Зеленский покупает себе кофе, а также, чем президентская фракция иногда огорчает главу государства.

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Полную версию 20-минутного интервью президента смотрите 7 ноября на канале Украина в 18:40, перед выпуском программы новостей "Сегодня".

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