Телеканал "Украина" покажет 20-минутное интервью Зеленского

В эфире канала "Украина" выйдет 20-минутное интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором глава государства дал ответы на наиболее интересующие украинцев вопросы.
Что думает президент Владимир Зеленский о разведении войск и о связанных с этим страхах в обществе? Чего ждет от встречи Нормандской четверки? И где в Украине будут строить дороги такими же темпами, как трассу "Запорожье-Мариуполь"?
Среди прочего, зрители узнают, где Владимир Зеленский покупает себе кофе, а также, чем президентская фракция иногда огорчает главу государства.
Полную версию 20-минутного интервью президента смотрите 7 ноября на канале Украина в 18:40, перед выпуском программы новостей "Сегодня".
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