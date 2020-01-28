Премьер Гончарук даст эксклюзивное интервью "Сегодня"

Интервью выйдет в программе новостей "Сегодня" в 19:00 на телеканале "Украина"

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Сегодня, 28 января, на телеканале "Украина" выйдет эксклюзивное интервью с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. Интервью будет показано в прямом эфире в программе новостей "Сегодня", в 19:00.

Украинская делегация во главе с Алексеем Гончаруком находится в Брюсселе, где проходит саммит "Украина-ЕС".

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Это первое заседание с новым составом украинского правительства и новым составом Европейской комиссии. Отметим, что в рамках пятого заседания Совета ассоциации в декабре 2018 года было подписано соглашение с ЕС о выделении денег на реформу профессионально-технического образования.

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В этом году украинские чиновники с европейскими планировали обсудить ситуацию с безопасностью в Украине на фоне российской агрессии и имплементации Минских соглашений. Также в повестке дня – ситуация в оккупированном Крыму.

Стороны также намеревались обсудить углубление экономического и отраслевого сотрудничества Украины с ЕС, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности, а также – достигнутый прогресс по имплементации Соглашения об ассоциации.

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