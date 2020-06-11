Телеканал "Украина" покажет спецрепортаж "По следам члена наблюдательного совета. Часть четвертая"

Программа выйдет в эфир сегодня, 11 июня, в 23:20

Сегодня, 11 июня, на телеканале "Украина" выйдет специальный репортаж "По следам члена наблюдательного совета. Часть четвертая".

Специальный сенсационный репортаж-расследование на телеканале "Украина" поднимает острые вопросы, волнующие украинского зрителя.

Авторы передачи задались вопросами – за что иностранная компания заплатила Сергею Лещенку огромные деньги? И не противоречит ли это его работе на основной должности?

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В программе будут комментарии, в частности, политолога Валентина Гладких и юриста, члена антикоррупционного комитета Верховной Рады Украины Антонины Славицкой.

Смотрите сенсационный специальный репортаж-расследование "По следам члена наблюдательного совета. Часть четвертая" сегодня, 11 июня, в 23:20 на телеканале "Украина".

Первая часть спецрепортажа вышла в эфир 27 февраля. В ней шла речь о том, как бывший депутат Сергей Лещенко получает зарплату от "Укрзализныци". Во второй части, вышедшей в эфир 5 марта, журналисты интересовались, в частности, тем, как часто Сергей Лещенко посещает заседания наблюдательного совета одного из самых важных предприятий в Украины. В третьей части, за 4 июня, авторы программы искали ответ на вопрос – почему Сергей Лещенко наконец-то решил рассказать, сколько ему платят на "Укрзализныци", где он является членом наблюдательного совета.

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