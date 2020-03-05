Телеканал "Украина" покажет спецрепортаж "По следам члена наблюдательного совета. Часть вторая"

Передача выйдет в эфир сегодня, 5 марта, в 23:20

Телеканал "Украина" подготовил специальный репортаж "По следам члена наблюдательного совета. Часть вторая".

Это продолжение выпуска, вышедшего в эфир 27 февраля, в котором авторы передачи задались вопросом – как бывший депутат Сергей Лещенко получает официальные сотни тысяч гривен зарплаты от "Укрзализныци".

В спецрепортаже – комментарии известных экспертов и политических аналитиков.

"Какими такими уникальными знаниями и навыками владеет журналист Сергей Лещенко, чтобы управлять "Укрзализныцей"? – задается вопросом политический аналитик Валентин Гладких.

Также оценку происходящему дал политолог Тарас Загородний.

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"Это просто насмешка над простыми железнодорожниками, которые работают, знаете, в мороз и в лето", – считает политолог Тарас Загородний.

Специальный сенсационный репортаж-расследование на телеканале "Украина" поднимает острые вопросы, волнующие украинского зрителя.

Во второй части спецрепортажа журналисты интересовались – как часто при той зарплате, которую получает бывший народный депутат Сергей Лещенко, он посещает заседания Наблюдательного совета одного из самых важных предприятий в Украине.

Спецрепортаж "По следам члена наблюдательного совета" выйдет в эфире телеканала "Украина" сегодня, 27 февраля, в 23:20.

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