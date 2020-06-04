Телеканал "Украина" покажет спецрепортаж "По следам члена наблюдательного совета. Часть третья"

Программа выйдет в эфир сегодня, 4 июня, в 23:20

Сегодня, 4 июня, на телеканале "Украина" выйдет специальный репортаж "По следам члена наблюдательного совета. Часть третья".

Специальный сенсационный репортаж-расследование на телеканале "Украина" поднимает острые вопросы, волнующие украинского зрителя.

Авторы передачи задались вопросом – почему Сергей Лещенко наконец-то решил рассказать, сколько ему платят на "Укрзалізниці", где он является членом наблюдательного совета?

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В качестве экспертов в спецрепортаже выступили, в частности, политолог Тарас Загородний и политический эксперт Владимир Цибулько.

Смотрите сенсационный специальный репортаж-расследование "По следам члена наблюдательного совета. Часть третья" сегодня, 4 июня, в 23:20 на телеканале "Украина".

Эта программа – продолжение выпуска, вышедшего в эфир 27 февраля, а также – спецрепортажа за 5 марта. В них авторы материалов задались вопросом – как бывший депутат Сергей Лещенко получает зарплату от "Укрзализниці", и как часто при этом Сергей Лещенко посещает заседания Наблюдательного совета одного из самых важных предприятий в Украине.

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