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Телеканал "Украина" покажет спецрепортаж "По следам доходов Геруса"

25 июня, 21:39

Сергей Пономаренко

Авторов передачи заинтересовала информация о декларации народного депутата

На телеканале "Украина" выйдет специальный репортаж "По следам доходов Геруса". Авторы передачи расскажут о заработках главы энергетического парламента, который, согласно поданной декларации, вошел в тройку самых обеспеченных народных депутатов в своей фракции.

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Журналисты программы задались вопросом – почему законодательным направлением в энергетической отрасли, которая, по мнению экспертов, переживает острый кризис, приводящий к убыткам, руководит один из самых богатых народных депутатов?

Интервью журналистам спецрепортажа дали, в частности, политический эксперт Сергей Быков и заместитель председателя Службы безопасности Украины (в 2007 году) Геннадий Москаль.

Корреспонденты также попытались пообщаться с самим Андреем Герусом.

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Смотрите сенсационный специальный репортаж "По следам доходов Геруса" сегодня, 25 июня, в 23:20 на телеканале "Украина".

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Ранее "Сегодня" сообщали о том, что народный депутат, Михаил Волынец прокомментировал новость о декларацииАндрея Геруса.

Также на эту тему в эфире новостей "Сегодня" высказался политолог Кирилл Сазонов.

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анонс Андрей Герус телеканал Украина

Источник: Сегодня

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