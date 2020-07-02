Телеканал "Украина" покажет спецрепортаж "По следам доходов Геруса. Часть вторая"

На телеканале "Украина" выйдет специальный репортаж "По следам доходов Геруса. Часть вторая".

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Авторы передачи задались вопросом: для каких целей и у какой компании брал 8-миллионный займ глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус? Журналист специального репортажа не один раз пытался задать этот вопрос самому народному избраннику. Что ответил депутат? И как деятельность Андрея Геруса повлияла на ситуацию в энергетике Украины?

Смотрите сегодня, 2 июля, в 23:20 на телеканале "Украина" специальный репортаж-расследование "По следам доходов Андрея Геруса. Часть вторая".

Ранее на телеканале Украина вышла первая частьспецрепортажа "По следам доходов Геруса". Авторы передачи рассказали о заработках главы энергетического парламента, который, согласно поданной декларации, вошел в тройку самых обеспеченныхнародных депутатов в своей фракции.

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Специальный сенсационный репортаж-расследование на телеканале "Украина" поднимает острые вопросы, волнующие украинского зрителя.

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Ранее "Сегодня" сообщали о том, что народный депутат, Михаил Волынец прокомментировал новость о декларации Андрея Геруса.

Также на эту тему в эфире новостей "Сегодня" высказался политолог Кирилл Сазонов.

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