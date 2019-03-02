Сигнал телеканала "Украина" снова пытаются заглушить
Для миллионов украинцев трансляция телеканала была временно недоступной. И это уже не первая попытка внешнего вмешательства в работу самого рейтингового телеканала
Вечером в субботу, 2 марта, сигнал телеканала "Украина" снова подвергся внешнему вмешательству.
"Сигнал канала "Украина" действительно подвергся воздействию внешних помех. Произошло два воздействия. С 21.01 до 21.07, а также с 21.15 и до 21. 28 у миллионов абонентов спутникового и кабельного типа приема сигнала отсутствовала возможность просмотра программ телеканала", – заявил директор департамента развития сети вещания канала "Украина" Богдан Жданов.
Наглое вмешательство в сигнал требует большей мобилизации, уверена директор канала Виктория Корогод.
"Произошли события, которые очень негативно отражаются на деятельности средств массовой информации, особенно в нашей стране. Особенно сейчас – в период избирательной кампании, избирательного процесса. Поэтому мы действительно обращаемся и к президенту Украины, и к правительству, и к правоохранительным органам, и особенно в международные институты, чтобы они привлекли внимание ко всем этим инцидентам и помогли нам восстановить нормальную, стандартную работу средств массовой информации, как в любой цивилизованной стране этого мира", – заявила она.
Стоит отметить, что эфир телеканала "Украина" подвергся внешнему вмешательству уже не в первый раз за последние дни. Так, накануне вечером неизвестные препятствовали трансляции главного политического шоу страны – "Главная тема. Выбор". В студии Елены Кот присутствовали руководители всех силовых ведомств – Арсен Аваков, Юрий Луценко и Василий Грицак гарантировали гражданам честные выборы. А из-за действий злоумышленников часть аудитории – а это миллионы зрителей – этого так и не увидели. О проблемах с сигналом написали едва ли не со всех уголков страны.
За последние месяцы это третий случай. Всего их было около полусотни.
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