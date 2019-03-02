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Сигнал телеканала "Украина" снова пытаются заглушить

Сегодня, 22:45

Для миллионов украинцев трансляция телеканала была временно недоступной. И это уже не первая попытка внешнего вмешательства в работу самого рейтингового телеканала

Фото: Pixabay
Сигнал телеканала "Украина" снова пытаются заглушить //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/79f/be5/5c479fbe55766.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/79f/be5/5c479fbe55766.jpg Политика Для миллионов украинцев трансляция телеканала была временно недоступной. И это уже не первая попытка внешнего вмешательства в работу самого рейтингового телеканала

Вечером в субботу, 2 марта, сигнал телеканала "Украина" снова подвергся внешнему вмешательству. 

"Сигнал канала "Украина" действительно подвергся воздействию внешних помех. Произошло два воздействия. С 21.01 до 21.07, а также с 21.15 и до 21. 28 у миллионов абонентов спутникового и кабельного типа приема сигнала отсутствовала возможность просмотра программ телеканала", – заявил директор департамента развития сети вещания канала "Украина" Богдан Жданов.

Наглое вмешательство в сигнал требует большей мобилизации, уверена директор канала Виктория Корогод.

"Произошли события, которые очень негативно отражаются на деятельности средств массовой информации, особенно в нашей стране. Особенно сейчас – в период избирательной кампании, избирательного процесса. Поэтому мы действительно обращаемся и к президенту Украины, и к правительству, и к правоохранительным органам, и особенно в международные институты, чтобы они привлекли внимание ко всем этим инцидентам и помогли нам восстановить нормальную, стандартную работу средств массовой информации, как в любой цивилизованной стране этого мира", – заявила она.

Стоит отметить, что эфир телеканала "Украина" подвергся  внешнему вмешательству  уже не в первый раз за последние дни. Так, накануне вечером неизвестные препятствовали трансляции главного политического шоу страны – "Главная тема. Выбор". В студии Елены Кот присутствовали руководители всех силовых ведомств – Арсен Аваков, Юрий Луценко и Василий Грицак гарантировали гражданам честные выборы. А из-за действий злоумышленников часть аудитории – а это миллионы зрителей – этого так и не увидели. О проблемах с сигналом написали едва ли не со всех уголков страны.

За последние месяцы это третий случай. Всего их было около полусотни. 

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Тег вмешательство, Медиа Группа Украина, жданов, вещание, сигнал, канал Украина

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