"Тема закрыта окончательно": Лавров разразился новым заявлением по Крыму

Сегодня, 11:00

Российский министр продолжает думать, что полуостров был "законно" украден у Украины

Сергей Лавров. Фото: kremlin.ru
Сергей Лавров. Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена возвращать Украине незаконно аннексированный Крым ради снятия западных санкций. Об этом он сказал в интервью словацкой газете Pravda, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

На вопрос журналиста, может ли Россия вернуть полуостров Украине, чтобы избавиться от санкций, он ответил: "Данная тема закрыта окончательно. Крым – неотъемлемая составная часть Российской Федерации". Хотя ранее и в России признавали, что Крым украинский.

Также Лавров уверяет, что процесс интеграции полуострова в общероссийское политическое, правовое, социально-экономическое пространство полностью завершен. Кроме того, он узрел на полуострове атмосферу межнационального согласия, но, судя по всему, забыл о регулярных репрессиях против крымских татар, задержаниях и обысках российскими силовиками.

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"Хочу подчеркнуть, что "воссоединение" Крыма с Россией произошло на четкой международно-правовой основе. Посещающие Крым представители зарубежных общественно-политических и деловых кругов, в том числе из европейских государств, могут воочию убедиться в приверженности крымчан сделанному ими в марте 2014 года свободному выбору", – заявил глава МИД РФ.

Напомним, как рассказывал еще в 2014 году профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань, т.н. "референдум" в Крыму противоречит закону. Он напомнил, что во время президентства Виктора Януковича было отменено само понятие местного референдума. Вместо Закона "О всеукраинском и местном референдумах" был принят Закон "О всеукраинском референдуме". Нет закона, который позволяет проводить местные референдумы в Украине.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
Россия, Крым, лавров, аннексия

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"Сегодня"

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