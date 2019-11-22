Темный рыцарь и Зеленый слоник: в "Слуге народа" рассказали о поиске депутатов-"кротов"

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Глава партии "Слуга народа" и замглавы ее фракции в парламенте Александр Корниенко заявил, что среди "слуг народа" ищут депутатов, которые сливают внутрифракционную информацию в соцсетях.

Об этом он рассказал в интервью "Новому времени".

Журналисты напомнили ему о телеграм-канале некого Темного рыцаря, на котором регулярно появляется внутрифракционная информация. В свою очередь сам политик отметил, что публикации там действительно не фейковые.

Реклама

"Мы иногда, по приколу, спрашиваем у (депутатов от "Слуги народа" – ред.) Дубинского или Бужанского: "Ну, покажи телефон". Саня (Дубинский), конечно, из этого сделал новость, как всегда. У Темного рыцаря много информации соответствует действительности. Но акценты часто изменены. Прослеживается линия: ничего у них не получится, дохлое дело. Еще нужно выяснить, — это один депутат делает или кто-то из наших коллег сливает информацию из общего чата, а Темный рыцарь на ее основе создает контент. Возможно, это группа авторов или группа депутатов. Есть еще такой канал Зеленый слоник, он не очень распространен, но тоже пишет инсайды изнутри фракции. А есть поверхностные каналы, которые берут новость и превращают в слухи", – рассказал Корниенко.

Он рассказал, грозит ли таким депутатам-"кротам" изгнание из фракции.

В тренде Зеленский посетит две страны Евросоюза: известны даты и планы визита

"А за что выгонять? Фракция будет решать. Пусть этот человек объяснит мотивы и в чем была ценность. Я не знаю, как бы я в таком случае проголосовал (по вопросу об исключении Темного рыцаря). При этом у Темного рыцаря присутствует мотив — развалить все. Возможно, это маневр, чтобы держать нас в тонусе", – подчеркнул политик.

Отметим, в последнее время в "Слуге народа" скандал на скандале. Последний из них связан с нардепом от СН, мажоритарщиком со 153-го округа в Ровенской области Романом Иванисовым. В СМИ появилась информация, что он якобы отбывал наказание в исправительной колонии за изнасилование несовершеннолетней, хотя сам депутат отрицает наличие судимости. Читайте подробней, что известно о деле "слуги народа" Иванисова.

А тем временем "Слуга народа" разработает этический кодекс для депутатов. Нарушения положений этого кодекса могут стать поводом для исключения из фракции.

Также недавно из "Слуги народа" исключили двух нардепов Анну Скороход и Антона Полякова. Подробней смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама