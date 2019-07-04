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"Темные силы объединились": Парубий прокомментировал попытку отменить закон о люстрации

4 июля, 12:16

Спикер Верховной Рады рассчитывает на "правильное" решение Конституционного суда

Фото: Сегодня

Конституционный суд рассматривает на соответствие Конституции принятый Верховной Радой еще в 2014 году закон о люстрации (очищении власти). В то же время спикер парламента Андрей Парубий на сегодняшнем пленарном заседании надеется, что закон не будет отменен.

По его словам, данный закон стоит поперек горла многим политикам, поэтому его и пытаются отменить. Также глав ВР напомнил, что закон о люстрации был одним из требований Майдана.

"Я убежден, что судьи Конституционного суда, которых вынуждают и давят на них, чтобы было принято это решение, этого не сделают. И я верю, что решения не будет. Но вместе с тем я благодарю всех граждан, которые сейчас возле Конституционного суда отстаивают закон об очищении власти. Все "темные силы" объединились, чтобы уничтожить этот закон", – сказал Парубий

А тем временем под Конституционным судом проходит многочисленная акция протеста, откуда новости "Сегодня" ведут онлайн-трансляцию. Протестующие выступают против возможного принятия судом решения о несоответствии Конституции закона об очищении власти.

В то же время премьер-министр Владимир Гройсман назвал осквернением памяти Небесной Сотни попытку отмены люстрации. Глава правительства говорит о недопустимости сворачивания люстрационных процессов.

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Тег закон, Рада, КСУ, люстрация, Конституционный суд

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Источник:

Интерфакс-Украина

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