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Теперь очередь России: В США отреагировали на начало разведения сил на Донбассе

27 июня, 11:35

Украинские военные Станице Луганской первыми отошли и теперь ожидают отхода боевиков

Курт Волкер
Курт Волкер. Фото: Getty Images

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер приветствует начало процесса по разведению сил и средств на Донбассе в районе Станицы Луганской. Об этом он написал в Twitter.

после отхода украинских военных он ожидает такого же шага от России.

"Хороший шаг со стороны Украины в Станице Луганской. Теперь время России пойти на взаимные дальнейшие шаги для обеспечения прекращения огня, включительно с отводом тяжелого вооружения и разоружения незаконных вооруженных формирований", – написал Волкер.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 июня на Донбассе состоялся первый этап по разведению сил. Украинские военные покинули позиции в районе КПВВ "Станица Луганская" под присмотром наблюдателей ОБСЕ. Теперь украинская сторона ждет подтверждения от СММ информации о том, что российско-оккупационные войска начали со своей стороны отвод сил в этом районе. В случае отсутствия таких шагов украинские военные вернутся на свои позиции.


В свою очередь спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что разведение сил в Станице Луганской поспособствует миру на Донбассе. Он выразил благодарность СММ ОБСЕ за активное содействие процессу разведения.

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Тег Россия, Донбасс, Станица Луганская, разведение сил, Волкер

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