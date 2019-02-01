"Теперь он должен застрелиться": сенатор РФ не явился под Раду на дуэль с Березой

У российского сенатора не оказалось чести согласно дуэльному кодексу, отметил нардеп

Российский сенатор Игорь Морозов. Фото: Facebook

"Теперь он должен застрелиться": сенатор РФ не явился под Раду на дуэль с Березой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/45d/bc9/5c545dbc910f6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/45d/bc9/5c545dbc910f6.jpg 2019-02-01T16:57:00+02:00 Политика У российского сенатора не оказалось чести согласно дуэльному кодексу, отметил нардеп

Народный депутат Борислав Береза в видеообращении сообщил, что к нему так и не пришел на дуэль член Совета Федерации от Рязанской области, сенатор Игорь Морозов, который на днях вызвал его на "разборки", защищая "честь" российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

"1 февраля 2019 года, 12-00. Сзади меня Верховная Рада я нахожусь по адресу Грушевского, 5. Я пришел сюда, потому что неделю назад "рязанское недорозумение" (Игорь Морозов – ред.) вызвал мен на дуэль. Это дикость, но сказал: "Хочешь дуэль – приезжай". Предложил место (под ВР). Я здесь, а "недоразумения" – нет", – сказал нардеп.

Береза также напомнил российскому сенатору, что, согласно дуэльному кодексу, место встречи выбирает тот, кого вызвали. Поэтому украинский политик назначил встречу под Верховной Радой, но оппонента там не встретил.

"Получается, что, согласно кодексу, у российского сенатора нет чести … И как истинный офицер – он должен застрелиться. Я жду от него хотя бы такого проявления благородства", – сказал он.

Напомним, началось все с конфликта Березы с пропагандисткой из РФ в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы. Народный депутат оттеснил журналистку Ольгу Скабееву, когда она постоянно перебивала и мешала говорить со СМИ вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко во время брифинга. Береза всего лишь оттеснил ее и стал спиной к пропагандистке, а российская делегация начала возмущаться "Вы чего деретесь?".

После этого Морозов написал на своей странице в Facebook, что вызывает на дуэль Березу, чтоб якобы отомстить за Скабееву, однако спустя какое-то время удалил свой пост, но отметил, что это сделал кто-то другой.

Также в кулуарах ПАСЕ Гончаренко подарил российской пропагандистке туалетную бумагу с Путиным. Нардеп от БПП напомнил Скабеевой, что она как не появится в ПАСЕ – так у России полный провал.

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