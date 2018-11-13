Тепло для киевлян пока не подорожает: итоги дня

Украинцы стали меньше относить денег в банки, а с 1 января 2019 года в Украине вводят монетизацию субсидий

ОБЩЕСТВО

9 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Более 8 тыс. превышений скоростного режима на дорогах зафиксировала патрульная полиция с момента внедрения системы TruCam (с 8 октября).

Kyiv Boryspil Express такое название выбрано для скоростного экспресса, который будет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом и Международным аэропортом "Борисполь". 10 тыс. пользователей Facebook присоединились к голосованию менее чем за 4 дня.

С 1 января 2019 года в Украине вводят монетизацию субсидий. Она будет проводиться в три этапа. Украинцам создадут лицевые счета, на которые будут начислять средства. Их можно будет перечислять только предприятиям, которые предоставляют коммунальные услуги.

Не будет повышать тарифы на тепловую энергию для населения до конца этого года коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". Ранее предприятие инициировало общественное обсуждение корректировки существующих тарифов на декабрь 2018 года. Однако, как пояснили в НКРЭКУ, срок рассмотрения тарифов составляет 30 календарных дней, поэтому до конца текущего года тарифы не изменятся.

Завершить реконструкцию 23 км объездной дороги вокруг Житомира общей стоимостью 40 млн евро китайская Sinohydro Corporation планирует в 2020 году, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян

Новый аэропорт в Мукачево станет основным аэропортом для Закарпатья, а до его постройки планируется еще до конца текущего года возобновить полноценную работу аэропорта Ужгород, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

47% опрошенных украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз и лишь 11% – в Евразийский экономический союз России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении (Таможенный союз). Об этом свидетельствуют результаты совместного социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, Украинским центром экономических и политических исследований им. Разумкова и Социологической группой "Рейтинг".

2 млрд 354 млн 880 тыс. грн потратят на организацию президентских выборов в Украине, сообщили в ЦИК. Из них на первый тур выборов – примерно 1,5 млрд грн, на второй – 848 млн грн.

ЭКОНОМИКА

Ослабил на 1 копейку до 27,92 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 14 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем 13 ноября.

Вырос на 0,5% в октябре объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам – с 1 102,3 млрд грн по состоянию на 1 октября до 1 108,1 млрд – на 1 ноября. Об этом сообщил Национальный банк.

Снизились на 0,3 п.п. процентные ставки в октябре по гривневым кредитам для бизнеса, до 19,5%, а для населения выросли на 5,2 п.п., до 37,3%. По валютным кредитам ставки для бизнеса снизились на 0,5 п.п. – до 5,4%.

Сократился на 0,2% до 502,698 млрд грн в октябре объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте. Однако в целом с начала года вклады населения в банках выросли на 6,4%.

Привлекло в государственный бюджет Министерство финансов в январе-октябре 48,827 млрд гривен, 2,866 млрд долларов и 457 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа. По итогам всего 2017 года Минфину удалось привлечь 32,8 млрд грн за счет размещения гривневых ОВГЗ, 1,81 млрд долларов и 134 млн евро – от продажи валютных гособлигаций.

Еще на 10 млрд грн государственный Ощадбанк до конца 2018 года планирует реструктуризировать проблемные кредиты. 14 млрд мы уже реструктуризировали.

Увеличила до 23,4 тыс. тонн Украина в январе-октябре импорт свинины на общую сумму 43,2 млн долларов, что в четыре раза больше показателей за весь 2017 год, сообщила Ассоциация свиноводов Украины.

Увеличила на 20,8% Украина в январе-сентябре текущего года в годовом выражении импорт аграрной продукции – до 3,9 млрд долл. Об этом сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". Среди товаров-лидеров по объемам закупок – фрукты, в основном, цитрусовые и бананы. Их импорт за девять месяцев текущего года составил 319 млн долларов. Кроме того, семян подсолнечника для посева импортировали на 214 млн, семян кукурузы – на 114 млн, масла – на 167 млн, этилового спирта – на 153 млн, различных пищевых продуктов, в том числе чая и кофе, – на 292 млн.

МИР

Вырос на 3,5% ВВП США в 3-м квартале в годовом выражении – выше, чем ожидаемые 3,3%. Этому способствовали значительные потребительские и государственные расходы. Безработица достигла рекордных минимумов, заработал закон о сокращении налогов на 1,5 трлн долл., увеличились затраты по военному бюджету. Вместе с тем рост американской экономики в 3-м квартале замедлился по сравнению со 2-м кварталом (4,2%). Ожидается, что в 2018 году экономика США увеличится примерно на 3%, что будет самым высоким темпом ее роста за более чем десятилетие.

Замедлился до 6,5% по сравнению с прогнозируемыми 6,6% в 3-м квартале экономический рост в Китае. Это был самый слабый темп роста, начиная с 1-го квартала 2009 года. Основной причиной замедления официальные власти считают рост противоречий и ограничений в торговых отношениях с США. Во 2-м квартале ВВП вырос на 6,7%.

Составил 2,1% рост ВВП в ЕС в 3-м квартале в годовом выражении. По сравнению со 2-м кварталом этого года он составил 0,3%.

Не пришли к согласию о путях устранения разногласий в торговых отношениях министр финансов США и заместитель премьера Госсовета КНР в ходе телефонных переговоров. Разговор шел о сделке, которая бы ослабила торговую напряженность накануне встречи лидеров Китая и США, намеченной на конец ноября.

Только девять из 29 стран-членов НАТО увеличили свои военные расходы до 2% ВВП. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. В последние годы холодной войны в Европе нормальным считался уровень оборонных расходов в 3% ВВП.