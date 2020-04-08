"Теплого душевного праздника": Зеленский поздравил иудеев с Песахом

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к иудеям и поздравил их с религиозным праздником Песах.

Текст поздравления опубликован на сайте главы государства.

"Примите мои искренние поздравления по случаю Песаха – праздника, установленного в честь свободы еврейского народа", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, еврейская община в Украине является активным участником общественной жизни, а также осуществляет плодотворную гуманитарную и благотворительную деятельность, способствует развитию духовности и укреплению межконфессионального согласия в стране.

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Президент пожелал иудеям теплого душевного праздника в кругу близких и родных людей.

Отметим, что один из главных иудейских праздников – Песах – в этом году отмечается с 8 по 16 апреля. Это один из главных иудейских праздников, который также часто называют еврейской Пасхой. По традиции еврейская Пасха (Песах) празднуется в течение семи дней в Израиле. А вот у диаспор, проживающих за пределами страны, Пасха длится восемь дней.

В дни Песаха евреи чтят память об освобождении своего народа от многовекового рабства и исходе своих предков из Египта. Подробно о празднике, его истории, традиции и запретах в материале: Песах-2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник.

А о том,как отмечают еврейскую свадьбу, смотрите видео:

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