Территориальная целостность – это табу: Разумков о законе про референдум

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что уже на будущей неделе президентский законопроект о всеукраинском референдуме будет рассмотрен в первом чтении. При этом он объяснил, какие вопросы точно не могут выноситься на референдуме.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Діло".

Он сразу прояснил, что то, что происходило в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса после вторжения России – это не было референдумом.

Реклама

"Одним из ключевых вопросов референдума демократия и свободное волеизъявление. Там такого не было", – сказал спикер.

Читайте также: "Слуга народа" объяснила, зачем нужен закон о референдуме

В тренде Сначала контроль над границей: Резников рассказал о выборах на оккупированном Донбассе

Разумков сказал, что президентский законопроект №3612 на будущей неделе может быть рассмотрен в первом чтении. В то же время он не исключил, что документ изменится ко второму чтению, поскольку ожидаются правки от депутатов.

"Референдум точно не может и не должен вредить национальным интересам, государственным интересам и вопросам территориальной целостности государства. Думаю, и в рамках закона это невозможно, и в рамках гражданской позиции. Во-первых, мы сейчас говорим об общенациональном референдуме. Еще будут другие законы из пакета народовластия, об этом говорил и Руслан Стефанчук (вице-спикер Верховной Рады), и Владимир Александрович Зеленский. Будут местные референдумы, там другая история. На референдум нельзя выносить вопросы налоговой, потому что никто налоги платить не будет. Территориальная целостность – также должно быть табу. Он (законопроект) максимально настроен на то, чтобы защитить территориальную целостность, а не поднимать (такие) вопросы", – сказал глава парламента.

Реклама

Отметим, что в законопроекте есть любопытные моменты, например, об изменении территории Украины. Однако не стоит этого опасаться – там речь идет только о возможности увеличения нашей территории, но никак не об отсоединении. Также законопроект будет явно не в пользу антиукраинских сил в нашей стране. Читайте об этом подробней в нашем материале "Закон о референдуме от Зеленского: плюсы, минусы, подводные камни".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама