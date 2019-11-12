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"Террор крепнет": Гонтарева об аресте экс-замглавы НБУ

12 ноября, 08:41

Экс-глава НБУ уверена, что арест Александра Писарука не связан с его нынешней работой

/ Фото: пресс-центр НБУ

Задержание следователями Национального антикоррупционного бюро Украины бывшего заместителя главы Национального банка Александра Писарука является усилением террора в отношении старой власти.

Об этом заявила бывший председатель НБУ Валерия Гонтарева изданию "Новое время".

Сейчас Писарук занимает должность председателя правления Райффайзен Банка Аваль и старшего эксперта Международного валютного фонда по финансовому сектору. Но Гонтарева уверена, что с его нынешней работой арест не связан.

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"Он только вышел на работу туда. Террор крепнет", — сказала экс-глава НБУ.

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Фото: Facebook

Она уточнила, что в Нацбанке Писарук отвечал за банковский надзор, и вместе с ним Гонтарева "расчищала эти авгиевы конюшни".

Напомним, ранее в этом году Генеральная прокуратура Украины вызвала и саму экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву для вручения уведомления о подозрении и допроса в рамках уголовного производства относительно беглого бизнесмена Сергея Курченко.

А в прошлом месяце юмористическая студия "Квартал 95" на одном из концертов высмеяла поджог дома Гонтаревой под Киевом. Особый резонанс случившееся получило из-за участия в постановке Национального хора имени Григория Веревки.

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НБУ НАБУ писарук Валерия Гонтарева

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