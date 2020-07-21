"Терроризму нет места ни в одной стране": Зеленский об освобождении людей в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех, кто боролся за освобождение людей в Луцке с успешным завершением операции.

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"Приветствую всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически – за их жизни. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека – важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут занять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране", - написал он в своем Telegram-канале.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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