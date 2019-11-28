Тетерук: Обыски у волонтера Зверобой – это репрессии за ее гражданскую позицию

Обыски силовиков у волонтера Маруси Зверобой – это преследование за ее гражданскую позицию. Об этом заявил народный депутат VIII созыва от "Народного фронта", участник АТО Андрей Тетерук.

"Начав свою каденцию с нарушения Конституции, теперь эту самую власть используют как репрессивную машину против собственного народа", – подчеркнул он.

Андрей Тетерук выразил возмущение, что силовики пришли с обысками к волонтеру в то время, как отказываются расследовать коррупционные выплаты в конвертах народным депутатам от правящей партии, а также заявления о продаже округов на минувших выборах.

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"Так же, как и не расследуются многочисленные скандалы, в которые попали депутаты "Слуги народа": изнасилование, секс-скандалы, договорняки. Мы не видим никаких заявлений правоохранительных органов о том, что ведутся какие-то расследования", – добавил он.

"Вместе с тем разговор двух девушек сразу приводит к обыскам. Это выглядит как неприкрытое давление на оппозиционных политиков и волонтеров, которые имеют право высказывать свою позицию", – подчеркнул Тетерук.

"Инициаторы и заказчики должны опомниться и прекратить действия, которые все больше напоминают грязную никчемную месть испуганной и истеричной власти", – резюмировал он.

Напомним, сегодня, 28 ноября, в 6:30 утра начались обыски у Маруси Зверобой. Согласно видеотрансляции, которую опубликовала волонтер, следователь ГБР Игорь Ковиза совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и спецподразделением "Альфа" вручил ей разрешение на проведение обыска. Позже сама Маруся Зверобой (Елена Самбул) рассказала журналистам, что у нее изъяли личное оружие (пистолет), блокнот и телефон.

Видео: Facebook Маруся Звіробій

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