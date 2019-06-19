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Тетерук подробно объяснил, почему не верит, что гибель Тымчука – несчастный случай

19 июня, 17:47

Возмездие для заказчиков и исполнителей должно быть неотвратимым, говорит замлидера фракции НФ

Андрей Тетерук
Андрей Тетерук. Фото: Facebook

Первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук не верит, что смерть нардепа Дмитрия Тымчука – несчастный случай в результате чистки огнестрельного оружия.

"Как офицер я лично не верю в то, что это несчастный случай в результате чистки оружия. Но, чтобы получить полную информацию, я прошу всех дождаться официальной информации от правоохранительных органов", – подчеркнул нардеп.

Он напомнил, что Тымчук с 2014 года освещал ход агрессии Российской Федерации, участие российской армии в агрессии против Украины.

"Все это дает основания считать, что мы будем иметь версию замаскированного убийства под самоубийство", – сказал депутат. По его словам, полиция и другие органы должны как можно тщательнее изучить это дело и в кратчайшие сроки дать ответ, что произошло.

Как сказал Тетерук, если речь будет идти об умышленном убийстве, он хотел бы, чтобы возмездие для заказчиков и исполнителей было неотвратимым.

На вопрос, почему он не верит, что это мог быть несчастный случай, Тетерук ответил, что с 90-го года работает с оружием и знает, когда могут быть несчастные случаи, а когда – халатное обращение с оружием.

"Дмитрий – профессиональный военный, и с оружием, так же, как и я, провел более половины жизни. Есть определенные вещи, которые нарабатываются на автоматизме... Я просто не верю, что офицер с многолетним опытом погиб в результате халатного отношения к персональному оружию. Это неправда, это не может быть. 99%, что это неправда", – заявил Тетерук.

На вопрос, имел ли Тымчук врагов и получал ли угрозы, Тетерук заметил, что в последние разы, когда он виделся с Тымчуком, он не имел никаких "депрессивных намерений покончить жизнь самоубийством".

"Я не верю в то, что это самоубийство", – добавил он и заметил, что Тымчук не говорил ему о каких-либо угрозах.

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На вопрос о том, что член фракции "Народный фронт" Антон Геращенко написал в соцсетях, что речь идет о несчастном случае, Тетерук ответил, что Геращенко "злоупотребляет своим правом обнародовать ту информацию, которая не должна быть обнародована, и он забегает вперед".

"Меня это невероятно раздражает, и я не могу комментировать то, что делает Антон Геращенко. Как гражданин своей страны я ему сделал замечание, что он бежит впереди паровоза. И неправильно делать то, что должны делать исключительно наши компетентные правоохранительные органы. Мне не нравится то, что он сделал", – подчеркнул депутат.

Напомним, в Национальной полиции назвали три версии гибели Тымчука – несчастный случай, неострожное обращение с огнестрельным оружием, а также криминальный характер убийства.

Сообщалось, что помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян напомнил: погибший был профессиональным военным, поэтому версия о случайном выстреле сомнительна .

А член коллегии МВД Украины, народный депутат от НФ Антон Геращенко заявил, что во время чистки наградного пистолета Тымчук нанес себе смертельное ранение .

Ранее новости "Сегодня" писали, что об огнестрельном ранении Тымчука в полицию сообщила его супруга Ханна . Как рассказал однопартиец погибшего по "Народному фронту" Антон Геращенко, женщина обратилась в правоохранительные органы 19 июня в 12:15, сообщив, что обнаружила в квартире мужа с огнестрельным ранением головы. Однако, когда приехала "скорая помощь", Тымчук уже скончался.

Читайте также: "Был в квартире не один: все подробности гибели Дмитрия Тымчука" .

Больше о погибшем нардепе читайте на сайте "Сегодня": "Прошел Ирак и Ливан, попал под санкции Кремля: кем был Дмитрий Тымчук" .


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Тег убийство, самоубийство, Тымчук, народный фронт, тетерук, Антон Геращенко

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Источник:

УНИАН

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