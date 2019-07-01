Тетерук: Рада должна обратиться к европарламентам, чтобы осудить постыдное возвращение России в ПАСЕ

По словам нардепа, нужно заняться "пятой колонной" внутри страны, которая начала атаку на декоммунизацию и все украинское

Украина должна идти по пути реформ, как предыдущие пять лет, и не упустить исторический шанс, скатившись в популизм. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук во время заседания Согласительного совета.

"Хочу подчеркнуть требование лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка – и ВР должна рассмотреть этот вопрос – обратиться к партнерам и союзникам из европейских парламентов, чтобы осудить постыдное возвращение России в ПАСЕ. Мы должны проявить позицию, мы должны защитить свободу и территориальную целостность" – сказал Тетерук.

Также, по его словам, нужно заняться "пятой колонной" внутри страны, которая начала атаку на декоммунизацию и все украинское.

"Общественность беспокоят попытки переименовать столичные проспекты Бандеры и Шухевича. Попытки вернуть Украину в советское стойло встретят решительный отпор. Это позиция "Народного фронта", – отметил народный депутат.

Кроме того, Андрей Тетерук обратил внимание на манипуляции с законом о роспуске ВР и позицию Конституционного суда Украины. Впрочем, несмотря на это, предназначенные на 21 июля досрочные выборы в парламент, по мнению народного депутата, должны состояться честно и прозрачно, так же как выборы президента.

"Очередным успехом стали выборы в 66 территориальных общинах. Сегодня децентрализация является одной из самых успешных реформ, бюджеты объединенных общин выросли в четыре раза. По разным опросам децентрализацию поддерживают от 60 до 70% граждан. Это настоящее достижение правительств Яценюка и Гройсмана", – подчеркнул Тетерук.

Так же, по словам первого заместителя председателя фракции "Народный фронт", люди хорошо воспринимают правительственную инициативу "честная платежка" на тепло и воду.

"В пилотных регионах проект показал большую перспективу. От прямой выгоды потребителям он дает экономию энергоресурсов и убирает схемы, которые наполнялись с непрозрачных тарифов", – отметил Тетерук.

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