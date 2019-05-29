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Тетерук: Заявления Шуфрича о Турчинове являются попыткой выслужиться перед Путиным

29 мая, 12:49

По словам Тетерука, именно благодаря подготовке, мужеству и государственной позиции Александра Турчинова враг получил отпор в 2014 году

Андрей Тетерук (слева) и Игорь Алексеев, Фото: nfront.org.ua
Андрей Тетерук (слева) и Игорь Алексеев, Фото: nfront.org.ua.

Обращение в Генеральную прокуратуру Украины, Государственное бюро расследований, а также в Службу безопасности Украины с требованием возбудить уголовное дело против бывшего председателя Верховной Рады Украины, исполняющего обязанности президента Украины в 2014-м году Александра Турчинова не что иное, как попытка реванша и получения политических бонусов от Путина.

Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук во время выступления с парламентской трибуны.

"Бывшие соратники Януковича требуют привлечь Александра Турчинова, одного из лидеров "Народного фронта", к ответственности за то, что в 14-м году во время открытой агрессии России против Украины он, как Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил, отдал приказ нашим солдатам защищать Украину, территориальную целостность и украинских граждан от российского оккупанта. Фамилия этого соратника Януковича – Нестор Шуфрич", – заявил Тетерук.

По словам Тетерука, именно благодаря подготовке, мужеству и государственной позиции Александра Турчинова враг получил отпор в 2014 году. Иначе могла пасть вся Украина. Кремль планировал прорваться по суше в оккупированный Крым и заставить капитулировать украинскую независимость.

"Это приказ Турчинова защитил мирный Харьков, Запорожье, Днепропетровск, всю Левобережную Украину от оккупации и пламени войны. Это был приказ, который дал возможность жителям части Донецкой и Луганской областей жить в своей родной Украине. Этот приказ дал время на формирование международного антипутинского фронта. Именно по этому приказу десятки тысяч добровольцев стали на линию обороны, защищая нашу землю. Мир увидел волю украинцев к свободе, демократии и движению к европейской семье народов", – заявил Тетерук.

"Народный фронт" предупреждает коллаборационистов: заберите свои грязные лапы от украинских государственных деятелей, защитников Украины. Иначе однажды вас вслед за Януковичем будет принимать российский Ростов", – подытожил Андрей Тетерук.

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Тег Турчинов, шуфрич, народный фронт, тетерук

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