Тейлор: "Джавелины" реально сдерживают Россию от наступления на Донбассе

ПТРК Javelin / Фото: Минобороны Украины

Военная помощь США важна для Украины, в частности уже имеющиеся у украинских военных американские противотанковые ракетные комплексы Javelin сдерживают Россию от наступления на Донбассе.

Об этом рассказал в интервью ZN.ua временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Отвечая на вопрос, почему американские ПТРК лежат на складах во Львове, а не помогают воевать на востоке Украины, он четко дал понять, что в этом нет проблемы.

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"Русские знают, что у Украины есть Javelin. Они знают, что если пойдут в танковое наступление, эти Javelin быстро переместятся с запада на восток. Я совершенно уверен в том, что Javelin реально сдерживают россиян от дальнейшего наступления", – сказал Тейлор.

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Как сообщали новости "Сегодня", заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко заявил, что Украина подписала контракт на вторую партию Javelin. Однако армия ориентируется не только на американское вооружение. По его словам, Министерство обороны также заказывает аналогичные ракетные комплексы украинского производителя.

Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта 2018 года Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. А в октябре этого года США приняли решение продать Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 39,2 млн долларов.

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