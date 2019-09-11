Тейлор объяснил, когда США и Британия присоединятся к переговорам "нормандской четверки"

Уильям Тейлор. Фото: посольства США

Вопрос расширения переговоров в "нормандском формате" относительно ситуации на Донбассе возможен при условии, что нынешние стороны переговоров – Украина, Россия, Германия и Франция – не смогут достичь результатов.

Об этом в интервью Голосу Америки сказал временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор.

К процессу могут подключиться США и Великобритания, однако официальный Киев с этим вопросом еще не обращался.

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"Президент Зеленский и другие представители украинского правительства заявляли, что если нынешний "нормандский формат", "нормандская четверка" не даст результатов – а они хотят результатов – тогда они рассмотрят возможность просить Соединенные Штаты и Британию присоединиться. Насколько мне известно, официального запроса об этом пока не поступало. Есть серьезный интерес со стороны украинской власти и, в частности, президента Зеленского двигаться вперед в мирном процессе. Вот уже 5 лет продолжается работа над Минскими договоренностями, 5 лет действует "нормандский формат". И если это может принести результаты – прекрасно. Если же результатов не будет – то я так думаю, может появиться просьба о появлении других участников, таких как Соединенные Штаты и Великобритания", - сказал Тейлор.

Зеленский недавно заявил, что дискуссия относительно расширения "нормадського формата" может состояться уже до конца сентября.

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"Соединенные Штаты и Британия очень заинтересованы в том, чтобы помочь всем сторонам, особенно Украине, найти мирное решение по Донбассу. Поэтому когда запрос будет получен, мы будем заинтересованы. (Советник президента США по национальной безопасности) Джон Болтон был здесь в Киеве и был разговор именно об этом. И он сказал буквально то же самое: если народ Украины захочет, чтобы мы присоединились, мы заинтересованы рассмотреть такую возможность!", – отметил Тейлор.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы приобщиться к переговорам относительно мира в Украине, если это будет необходимо участникам переговоров.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины 7 сентября после возвращения украинских узников Кремля на родину озвучил ожидания относительно будущих переговоров. Зеленский надеется, что переговоры в "нормандском формате" состоятся в ближайшее время.



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