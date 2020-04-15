Тимошенко: Энергоотрасль Украины – на грани коллапса

Энергоотрасль Украины находится на грани коллапса и требует принятия немедленных решений со стороны власти, заявили гости программы "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" – народный депутат Украины, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков.

"Энергетическая система – на грани коллапса. Это означает, что шахтеры и энергетики – без заработной платы и работы. А это значит, что могут начаться веерные отключения, когда у людей просто не будет света", – заявила народный депутат Украины, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко считает необходимым полностью запретить импорт в Украину российской, белорусской электроэнергии.

"Мы, как страна, полностью обеспечены электроэнергией. Они взяли, до эпидемии, до начала всех проблем, открыли импорт электроэнергии из России, Беларуси, и вместо нашей электроэнергии запустили импортируемую, на этом сняли быстрые, большие коррупционные средства, а наша энергетика осталась без рынка сбыта. И начался фундаментальный системный сбой, когда производить электроэнергию нужно обязательно, а реализовывать ее некуда, потому что весь рынок занят импортированной электроэнергией", – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" считает, что принятое решение об остановке импорта электроэнергии на время общенационального карантина и на 30 дней после его окончания является недостаточным. По ее словам, в Украине необходимо ввести окончательный запрет на импорт российской электроэнергии.

"Временно остановили импорт электроэнергии. Это не выход. Нам надо полагаться на свою энергетическую систему. У нас начала разваливаться система балансов. Надо раз и навсегда отказаться от импортируемой электроэнергии. Это первое. Второе – немедленно развязать долговые взаимосвязи между энергетиками, шахтерами и потребителями", – заявила лидер Юлия Тимошенко.

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Кроме того, политик считает, что Украине следует, по примеру Испании, Италии и Чехии запускать работу крупных заводов, при сохранении безопасности людей. А для решения вопросов отрасли нужно срочно собрать за круглым столом правительственную комиссию, при участии энергетиков, чтобы "выравнивать ситуаицию".

"Через три недели мы получим веерные отключения электроэнергии. Но это можно предотвратить", – заявила Юлия Тимошенко.

В свою очередь экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков подчеркнул, что на энергетику, которая является "хребетообразующей" отраслью экономики, сейчас следует обратить максимальное внимание.

"Сегодня у нас происходит снижение выработки, остановлены станции, шахты. Колоссальные долги по всем направлениям. Остановка электростанций и шахт влечет за собой отсутствие заработных плат и налогов. Несбалансированность энергосистемы может привести к блэкауту, коллапсу", – заявил экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков.

Иван Плачков также напомнил о принятом до начала пандемии коронавируса решении разрешить импорт российской, белорусской электроэнергии.

"Теряется энергонезависимость страны, а это значит, что теряется энергонезависимость Украины. Речь об этом знаменитом импорте электроэнергии, и непонятно – по какой причине ее покупали. Куплено 3 млрд. киловатт-часов у России, Беларуси. Заплачено более 3 млрд. грн, при том, что у нас на складах 2,5 млн тонн угля, которое не сжигается", – заявил Иван Плачков.

Экс-министр топлива и энергетики подчеркнул, что в Украине надо создать межведомственную правительственную комиссию или правительственный штаб, который в режиме онлайн, каждый день будет принимать решение по координации работы в энергоотрасле.

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Кроме того, считает Иван Плачков, нужно завершить кадровые вопросы в энергоотрасли, имея ввиду назначения ответственных, профессиональных людей в министерстве энергетики и государственных энергокомпаниях.

Помимо этого, экс-министр топлива и энергетики считает необходимым принять закон, направленный на реструктуризацию долгов в энергоотрасли.

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