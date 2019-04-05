Тимошенко на дебатах: Порошенко прокомментировал предложение Зеленского

Глава государства считает, что его оппонент проявил неуважение к политику, за которого голосовали миллионы украинцев

Фото: AFP

Тимошенко на дебатах: Порошенко прокомментировал предложение Зеленского //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/6ff/1bc/5ca6ff1bc31d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/6ff/1bc/5ca6ff1bc31d4.jpg 2019-04-05T10:10:01+03:00 Политика Глава государства считает, что его оппонент проявил неуважение к политику, за которого голосовали миллионы украинцев

Президент Петр Порошенко считает плохой идеей звать на президентские дебаты перед вторым туром выборов Юлию Тимошенко, которая заняла третье место на выборах и не прошла дальше. Об этом он заявил после сдачи медицинских анализов в НСК "Олимпийский".

По его словам, предложение сделать политика арбитром на дебатах, за которого голосовали миллионы украинцев в первом туре – это не уважение к ней лично.

"На вопрос журналистов об участии Тимошенко в дебатах в роли арбитра глава государства сказал следующее: "Дебаты – это не шоу. Я считают, что подобное легкомысленное обращение (Зеленского к Тимошенко) – это неуважение к политику Юлии Тимошенко, которая заняла третье место, и неуважение к ее избирателям (больше 2,5 млн граждан за нее проголосовали). Избирателей нужно уважать", – сказал Порошенко.

Как сообщалось, вечером, 4 апреля, Зеленский в своем новом видеоролике позвал Тимошенко на дебаты. "Мы предлагаем назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах".

А тем временем сегодня кандидаты в президенты сдавали медицинские тесты на нарко- и алкозависимость. Изначально ожидалось, что оба кандидата пройдут их в НСК "Олимпийский", хотя Зеленский выбрал одну из частных клиник Киева. Читайте все подробности, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы.

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