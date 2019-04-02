Тимошенко потеряла все шансы попасть во второй тур выборов

Осталось подсчитать всего немного более 200 тысяч протоколов, но отставание от Порошенко слишком большое

Фото: AFP

Тимошенко потеряла все шансы попасть во второй тур выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/328/9bb/5ca3289bbd05d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/328/9bb/5ca3289bbd05d.jpg 2019-04-02T12:18:32+03:00 Политика Осталось подсчитать всего немного более 200 тысяч протоколов, но отставание от Порошенко слишком большое

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко потеряла шансы попасть во второй тур выборов, заняв третье место с 13,4% голосов и отстав от второго Петра Порошенко на недосягаемое количество голосов.

На данный момент Центральная избирательная комиссия обработала 98,55% протоколов и тройка лидеров расположилась следующим образом:

Владимир Зеленский – 30,24 (5 622 711 голосов). Петр Порошенко – 15,92% (2 960 012). Юлия Тимошенко – 13,39% (2 490 687).

Таким образом, разница между Порошенко и Тимошенко составляет почти 470 тысяч голосов. Согласно данным ЦИК, в первом туре проголосовали 18,82 млн человек, а на данный момент подсчитано почти 18,6 млн бюллетеней. А значит осталось подсчитать около 220 тысяч протоколов и Тимошенко уже ни как не сможет достать до второго места.

Как уже известно, явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

В свою очередь в Комитете избирателей Украины подсчитали, сколько кандидатам в президенты обошелся один голос избирателя. Был проведен анализ, в котором сопоставлялось количество денег, которые кандидаты официально потратили на проведение агитации и внесения денежного залога с количеством голосов избирателей, которые они получили по результатам выборов.

Смотрите также в сюжете "Сегодня", как отреагировали Порошенко и Зеленский на результаты выборов в первом туре.

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