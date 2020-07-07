Українська
$ 27,13
30,72
  1. Новости политики

Тиса под угрозой: президент Венгрии написал Зеленскому письмо

7 июля, 18:02

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Янош Адер призывает украинцев прекратить сбрасывать отходы в речку

Венгрия снова просит Украину всерьез заняться вопросом загрязнения реки Тисы, потому что ситуация в водоеме угрожает его экосистеме.

Реклама

Об этом в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому написал его венгерский коллега Янош Адер. Документ датирован 3 июля, однако пресс-служба президента Венгрии опубликовала его лишь спустя четыре дня.

Адер пишет, что недавнее наводнение на Закарпатье принесли большое количество пластиковых бутылок вниз по течению, то есть в его страну, что влияет на эпидемиологическую ситуацию в Тисе и препятствует рыболовству и туризму, а также серьезно влияет на природу.

В загрязнении президент винит местное население, которое, по его словам, сбрасывает отходы в речные поймы. Адер заявил, что с начала года в Тису было сброшено 2258 кубометров твердых отходов, из которых 938 кубометров венгерские власти вывезли с середины июня.

В тренде
В Берлине прошли 11-часовые переговоры по Донбассу: о чем договорились

"Меня разочаровывает то, что загрязнение Тисы отходами не прекратилось, несмотря на многочисленные жалобы (со стороны Венгрии – ред.), и теперь представляет угрозу для хрупкой экосистемы реки", – пишет Янош Адер.

Реклама

Кроме Зеленского, он адресовал аналогичное письмо и румынскому президенту Клаусу Йоханнису.

Напомним, в марте новости "Сегодня" побывали в Венгрии и на собственом опыте оценили масштабы экологической проблемы из-за украинского мусора.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Венгрия Закарпатье экология мусор загрязнение адер Тиса

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина отреагировали на заявления о
У Путина отреагировали на заявления о "скором присоединении" Донбасса к РоссииПолитика
Резников: Россия готова идти на компромиссы по Донбассу
Резников: Россия готова идти на компромиссы по ДонбассуПолитика
Стать главным союзником США: экс-посол объяснил, что это даст Украине
Стать главным союзником США: экс-посол объяснил, что это даст УкраинеПолитика
Когда лучше всего лететь в Вашингтон с визитом: в США дали
Когда лучше всего лететь в Вашингтон с визитом: в США дали "совет" ЗеленскомуПолитика
Во Франции заявили, что выборы на Донбассе могут пройти уже в этом году
Во Франции заявили, что выборы на Донбассе могут пройти уже в этом годуДонбасс
Ситуация с COVID-19 стабилизируется: Зеленский сообщил хорошие новости
Ситуация с COVID-19 стабилизируется: Зеленский сообщил хорошие новостиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять