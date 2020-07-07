Тиса под угрозой: президент Венгрии написал Зеленскому письмо

Венгрия снова просит Украину всерьез заняться вопросом загрязнения реки Тисы, потому что ситуация в водоеме угрожает его экосистеме.

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Об этом в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому написал его венгерский коллега Янош Адер. Документ датирован 3 июля, однако пресс-служба президента Венгрии опубликовала его лишь спустя четыре дня.

Адер пишет, что недавнее наводнение на Закарпатье принесли большое количество пластиковых бутылок вниз по течению, то есть в его страну, что влияет на эпидемиологическую ситуацию в Тисе и препятствует рыболовству и туризму, а также серьезно влияет на природу.

В загрязнении президент винит местное население, которое, по его словам, сбрасывает отходы в речные поймы. Адер заявил, что с начала года в Тису было сброшено 2258 кубометров твердых отходов, из которых 938 кубометров венгерские власти вывезли с середины июня.

"Меня разочаровывает то, что загрязнение Тисы отходами не прекратилось, несмотря на многочисленные жалобы (со стороны Венгрии – ред.), и теперь представляет угрозу для хрупкой экосистемы реки", – пишет Янош Адер.

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Кроме Зеленского, он адресовал аналогичное письмо и румынскому президенту Клаусу Йоханнису.

Напомним, в марте новости "Сегодня" побывали в Венгрии и на собственом опыте оценили масштабы экологической проблемы из-за украинского мусора.

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