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Ткаченко не видит угрозы в российских актерах, которые ездят в Крым

12 июня, 10:20

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Чиновник предложил определить четкие правила формирования "черных списков" для российских артистов

Недавно назначенный министром культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что не видит угрозы национальным интересам Украины в российских артистах, которые ездят в оккупированный Крым.

Об этом он сообщил в эфире Hromadske.

По его словам, СБУ составляет списки людей, которым запрещен въезд в Украину, а он уже дальше автоматически переходит в так называемые "черные списки" Минкульта и дальше в Госкино, которое выносит запрет на показ в Украине фильмов с этими же невъездными актерами.

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Министр считает, что визит человека в Крым не может автоматически означать, что он признает и поддерживает аннексию. Он сравнил с украинцами, которые тоже ездят с материковой Украины на оккупированный полуостров. Чиновник выступает за четкие правила формирования "черных списков" для российских артистов.

"Я не считаю, что эти люди поддерживают агрессивную аннексию Крыма, являются врагами для Украины, представляют национальную угрозу для Украины до той степени, что нужно запрещать их фильмы здесь. Если против людей заведены уголовные дела и мы очевидно считаем таких товарищей, как Пореченков, Михалков или Охлобыстин, людьми, которые выступают агрессивно против Украины, бесспорно, такие люди должны быть внесены во все "черные списки", в том числе о запрете показа их произведений на экранах", – сказал Ткаченко.

Как сообщали новости "Сегодня", министр культуры уже выступал против запрета фильмов с "невъездными" российскими актерами. Также Ткаченко прокомментировал исключение российского актера Федора Добронравова (звезду сериала "Сваты") из перечня лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.

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Крым минкульт артисты черный список Александр Ткаченко

Источник: Сегодня

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