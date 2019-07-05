Ток-шоу "Оппозиция": гостями эфира стали лидеры предвыборного рейтинга

Гостями программы стали Мураев, Разумков, Смешко, Тимошенко и Тягнибок

Фото: телеканал "Украина"

В эфире телеканала "Украина" стартовал второй выпуск политического ток-шоу "Оппозиция" с Тиграном Мартиросяном, гостями которого стали лидер политсилы "Батькивщина" Юлия Тимошенко, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко, глава "Оппозиционного блока" Евгений Мураев и глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

В прямом эфире представители политических партий представят свои команды и поведут активные дискуссии на тему медицины и борьбы с коррупцией, наполнения бюджета и снижения тарифов на коммуналку.

"Мы со всей страной будем в оппозиции к украинским политикам. Мы будем подвергать сомнению все, что услышим из их пламенных политических речей, политических сентенций. И будем с критическим подходом относиться к тому, что они представляют: как к политическим программам, так и к их кадровым резервам", – рассказал ведущий шоу Тигран Мартиросян.

Фото: телеканал "Украина"

Гостями прошлого выпуска ток-шоу стали глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, глава "Оппозиционного блока" Евгений Мураев и лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили.

Новости "Сегодня" сообщали, что программа "Оппозиция" является полностью интерактивной. Не только 250 зрителей в студии смогут реагировать на слова гостей, но и вся аудитория телеканала "Украина" через соцсети сможет присылать свои отзывы и вопросы.

Смотрите новое политическое ток-шоу "Оппозиция" на телеканале "Украина" каждую пятницу в 22:00 .

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