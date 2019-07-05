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Ток-шоу "Оппозиция": гостями эфира станут лидеры предвыборного рейтинга

5 июля, 13:08

В программе примут участие Разумков, Тимошенко и Смешко

Фото: телеканал "Украина"

В пятницу, 5 июля, в 22:00 в эфире канала "Украина" выйдет второй выпуск политического ток-шоу "Оппозиция" с Тиграном Мартиросяном, гостями которого станут лидер политсилы "Батькивщина" Юлия Тимошенко, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко, глава "Оппозиционного блока" Евгений Мураев и глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

В прямом эфире представители политических партий традиционно представят свою команду, и начнут активные дискуссии на тему медицины, наполнения бюджета, борьбы с коррупционными проявлениями и уменьшения тарифов.

Каждый из зрителей канала в прямом эфире сможет оставить отзыв и задать вопрос на страницах в социальных сетях, на которые политики обязательно ответят.

"Мы, вместе со всей страной, будем в оппозиции к украинским политикам. Мы будем подвергать сомнению все, что услышим из их пламенных политических речей, политических сентенций. И будем с критическим подходом относиться к тому, что они представляют: как к политическим программам, так и к их кадровым резервам", – сообщил ведущий шоу Тигран Мартиросян.

Фото: телеканал "Украина"

Напомним, что ко внеочередным выборам в парламент по пятницам на канале "Украина" сразу после программы "Главная тема. Выбор" будет выходить новый политический проект "Оппозиция" с ведущим Тиграном Мартиросяном.

Гостями прошлого выпуска ток-шоу стали глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, глава "Оппозиционного блока" Евгений Мураев и лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили.

Смотрите новое политическое ток-шоу "Оппозиция" на телеканале "Украина" каждую пятницу в 22:00 .

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Тег Тимошенко, Тягнибок, смешко, мартиросян, Мураев, телеканал Украина, трк украина , Разумков, ток-шоу Оппозиция

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