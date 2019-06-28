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Ток-шоу "Оппозиция": на телеканале "Украина" стартовал новый масштабный проект

28 июня, 22:00

250 зрителей в студии и вся аудитория телеканала смогут реагировать на слова гостей

Фото: телеканал "Украина"

Сегодня, 28 июня, в 22:00 на телеканале "Украина" стартовала премьера нового политического ток-шоу "Оппозиция" , ведущим которого стал известный журналист Тигран Мартиросян.

Каждый выпуск гостями студии нового проекта будут представители партий, идущих на парламентские выборы. Лидеры политических сил представляют предвыборные программы и первые пятерки своих команд, которые присоединятся к дискуссиям по острым общественно важным темам и ответят на актуальные вопросы, волнующие украинцев.

"До внеочередных выборов в парламент остается меньше месяца и за этот короткий промежуток времени страна должна узнать как можно больше о тех, кто соревнуется за попадание в следующую Верховную Раду. "Оппозиция" – политическое ток-шоу, где мы – избиратели, будем в оппозиции к политикам, как находящимся во власти, так и претендующим на нее. Мы будем настроены критически, спрашивая о политических программах, партийных списках и предвыборных обещаниях", – рассказал ведущий нового ток-шоу Тигран Мартиросян.

Новости "Сегодня" сообщали, что программа "Оппозиция" будет полностью интерактивной . Не только 250 зрителей в студии смогут реагировать на слова гостей, но и вся аудитория телеканала "Украина" через соцсети сможет присылать свои отзывы и вопросы.


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