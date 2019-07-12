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Ток-шоу "Оппозиция": третий выпуск

12 июля, 22:00

Гости программы ответят на актуальные вопросы, которые беспокоят украинцев

В эфире телеканала "Украина" стартовал третий выпуск политического ток-шоу "Оппозиция" с Тиграном Мартиросяном. Этот раз гостями программы стали Евгений Мураев, Владимир Гройсман, Олег Ляшко, Игорь Смешко, Михаил Саакашвили, Андрей Билецкий.

В прямом эфире представители политических партий будут вести активные дискуссии на острые социально-политические темы и дадут ответы на актуальные вопросы, которые беспокоят украинцев.

Новости "Сегодня" сообщали, что программа "Оппозиция" является полностью интерактивной. Не только 250 зрителей в студии смогут реагировать на слова гостей, но и вся аудитория телеканала "Украина" через соцсети сможет присылать свои отзывы и вопросы.

Смотрите новое политическое ток-шоу "Оппозиция" на телеканале "Украина" каждую пятницу в 22:00.

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