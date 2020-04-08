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  1. Новости политики

Только 100 "слуг народа" поддержали все перестановки в Кабмине – КИУ

8 апреля, 11:37

Денис Беспалов

Всего в марте было принято 13 постановлений ВР, касающихся кадровых назначений

Всего 100 народных депутатов от фракции "Слуга народа" поддержали все без исключения кадровые решения Верховной Рады, которые произошли в течение последнего месяца. Об этом в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины, который ранее отметил, что в "Слуге народа" появилась своя оппозиция.

"Всего в марте было принято 13 постановлений ВР, касающихся кадровых назначений. В частности, был уволен и назначен новый состав правительства, назначены новые министры обороны и иностранных дел, дважды сменены министры финансов и здравоохранения, уволен и назначен новый Генеральный прокурор", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "антилидером среди депутатов монобольшинства при поддержке кадровых решений стал Александр Дубинский": депутат не поддержал сразу 5 решений Рады из 13.

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Олег Воронько, мажоритарщик из Кировоградской области, и Егор Чернев, №26 в избирательном списке "Слуги народа", не поддержали по 4 решения Рады.

"Наличие внутрифракционных дискуссий – один из обязательных атрибутов крупных фракций. Однако для "слуг народа" это стало одной из причин того, что монобольшинство фактически провалило голосование за важные кадровые решения. К примеру, собственных голосов монобольшинства не хватило ни на увольнение министра здравоохранения, ни на увольнение министра финансов или назначения министра экономики. Без поддержки других фракций и групп эти решения не были бы приняты, что могло бы спровоцировать серьезный политический кризис", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

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Как отмечается, всего во фракции "Слуги народа" 248 народных депутатов.

Ранее в КИУ проанализировали, как работала Рада в феврале.

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Верховная Рада Кабинет министров слуга народа

Источник: Сегодня

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