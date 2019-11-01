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Только долгосрочный контракт с РФ: Гончарук озвучил четкую позицию по транзиту газа

1 ноября, 12:27

Глава правительства рассказал, как на переговоры с РФ повлияет принятый закон об анбандлинге

/ Фото: Кабинет министров Украины

Пока Россия намеревается в три раза урезать транзит газа через Украину, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Киев будет требовать на переговорах с Москвой долгосрочного договора и при условии необходимого для Украины объема транзита. Об этом он сказал в ходе Часа вопросов к правительству на заседании парламента.

По его словам, Украина хочет получить тот объем транзита российского газа с 1 января следующего года, которого будет достаточно для обслуживания отечественной газотранспортной системы.

"Когда мы с ними достигнем договоренности по поводу подписания – будет видно. Но мы сейчас придерживаемся украинских интересов, это означает, что мы будем требовать долгосрочного контракта, а не на один год, и мы будем требовать гарантий транзита в достаточном количестве, чтобы можно было обслуживать газотранспортную систему", – сказал Гончарук.

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Также премьер отметил, что принятый 31 октября Верховной Радой закон об анбандлинге усилит позиции Украины на переговорах с Россией относительно транзита "голубого топлива".

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"Мы делаем все, чтобы соглашение было подписано в максимально короткие сроки. Благодарим вас, уважаемые депутаты, вчера вы проголосовали важный закон об анбандлинге "Нафтогаза". Это приближает нас к этой цели. У нас регулятор будет работать по европейским правилам, это дает нам возможность апеллировать к нашим европейским партнерам, союзникам и выступать с совместной позицией на переговорах", – сказал глава правительства.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент РФ Владимир Путин предложил Украине и России обнулить взаимные претензии по газу. Он отметил, что Москва готова к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа в Украину, причем со значительным снижением цены.

В свою очередь эксперт Центра Разумкова Максим Билявский отмечал, что остановка транзита через Украину приведет к росту цены газа в ЕС. По его словам, при остановке украинского маршрута в отопительный сезон придется искать новые источники поставок газа.

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Россия договор транзит газа Алексей Гончарук

Источник: УНИАН

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