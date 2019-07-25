"Только красивое название": Безсмертный прояснил ситуацию с мирными планами по Донбассу

По урегулированию ситуации на Донбассе есть несколько вариантов, но пока ни один не дает результата

Роман Безсмертный. Фото: facebook.com/bezsmertnyi.

Существующие планы урегулирования ситуации на Донбассе не более чем красивое название, а знаменитая "формула Штайнмайера" была согласована участниками "нормандского формата" на "скорую руку". Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы роман Безсмертный.

"Есть красивое название – "план Мореля", "формула Штайнмайера". Есть план Порошенко-Путина, помните? Об этом уже все забыли, а я помню. Я знаю, что такое план Порошенко-Путина. И где он? Далее, я знаю три дорожные карты и "план мероприятий по реализации...". Только пусть кто-нибудь сядет и сведет все это в текст, а когда сведет, то испугается", – сказал он.

Безсмертный отметил, что участники "нормандского формата" в 2015 году поддержали вариант экс-главы МИД ФРГ Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе, даже не владея полной информацией по его формуле.

"Фраза "формула Штайнмайера" родилась после встречи в Париже осенью 2015 года. Она родилась в условиях, когда в Зеркальном дворце за столом во время переговоров, где сидели четыре делегации, отсутствовали президент Украины, канцлер Германии, президент Франции и президент России. В этот момент министр иностранных дел Штайнмайер произносил свое видение. После этого по очереди начали заходить лица, находившиеся в разных комнатах, и обсуждать этот вопрос, и так дали согласие. При том, что никто из них не слышал первозданного содержания "формулы Штайнмайера". Поэтому я воспринимаю это, как название, и еще раз говорю, что готов творчески работать над содержанием этого названия", – подчеркнул дипломат.

Читайте полный текст интервью с Романом Безсмертным: "Путину нужна Украина в постоянном огне".

Напомним, Россия продолжает настаивать на осуществлении "формулы Штайнмайера" на Донбассе, которая предусматривает, среди прочего, особый статус для Донбасса, проведение там местных выборов, амнистию для боевиков. А Россия в свою очередь должна вывести своих солдат и технику с Донбасса. Стоит отметить, что руководство Украины подписало закон об особом статусе. Однако особый порядок местного самоуправления вступает в силу после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления – Ред.), в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины". Россия же не выполняет эти условия.

Фото: Сегодня

Также появился еще один мирный план по Донбассу – "план Мореля". Его предложил координатор политической подгруппы ТКГ Пьер Морель. В целом в предложенном документе говорится о нескольких основных пунктах – прекращении боевых действий, определении избирательных округов, разработке критериев для партий, желающих принимать участие в выборах, определение роли международных наблюдателей, а также амнистии для боевиков и предоставлении особого статуса Донбассу.

Фото: Сегодня

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