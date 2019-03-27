Только международное давление и усиление украинской армии заставят Кремль уступить – Порошенко

Президент считает, что Минские договоренности обеспечили создание мощной мировой коалиции в поддержку Украины

Только международное давление и усиление украинской армии заставят Кремль уступить – Порошенко 2019-03-27T21:24:00+02:00 Политика Президент считает, что Минские договоренности обеспечили создание мощной мировой коалиции в поддержку Украины

Завершить войну на Донбассе можно только политико-дипломатическим путем, подчеркнул президент Петр Порошенко.

Киев и в дальнейшем будет придерживаться Минских договоренностей, которые признал весь цивилизованный мир. Президент считает: именно эти документы и обеспечили создание мощной мировой коалиции в поддержку Украины. А нарушения Минских договоренностей Россией – еще одно доказательство агрессии Кремля на Донбассе. А значит, за это предусмотрены санкции.

Петр Порошенко убеждает: только международное давление и усиление украинской армии заставят Кремль уступить.

"Тот, кто предлагает что-то другое, Будапештские форматы, Варшавские форматы, Московские форматы, это делается, дорогие мои, только с одной целью – дать Путину выскользнуть из взятых на себя обязательств. Если Украина сама откажется от Минского процесса, если Украина сама откажется от Нормандского формата, снимутся санкции – это то, чего хочет Путин. И Украина ничего не добьется. Поэтому некомпетентных и безответственных политиканов на пушечный выстрел нельзя подпускать к этим процессам , – заявил Порошенко.

Напомним, Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин лично принял решение отобрать Крым у Украины, и он координировал всей действия по захвату украинского полуострова.

"Путин является человеком, который отдал приказ на ввод войск России во время незаконной аннексии Крыма. Это было публично – он обратился в Совет федерации, запросив разрешение на применение вооруженных сил РФ за пределами международно признанных границ РФ. Это как явка с повинной", – сказал президент Украины.

Также Порошенко рассказал об угрозах Путина в Минске.

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