Томос об автокефалии путешествует по Украине

Томос об автокефалии сегодня в Виннице, и каждый сможет увидеть этот исторический документ

Президент Петр Порошенко прибыл в Винницу на литургию по случаю получения Томоса об автокефалии ПЦУ – также в город привезли сам Томос. Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

"Сегодня в Виннице вместе с верующими помолились в Спасо-Преображенском соборе за единство Украинской церкви, мир и благополучие. Томос об автокефалии сегодня в Виннице, и каждый сможет увидеть этот исторический документ, который стал символом и выражением нашей духовной независимости", – написал Порошенко.

Кроме Порошенко, на литургии также присутствовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Как известно, 6 января в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия вселенский патриарх Варфоломей вручил Епифанию Томос для Православной церкви Украины.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что тема автокефалии украинской церкви возглавила первые полосы мировых СМИ и ей уделяют внимание государственные деятели разных стран, и это выводит из себя российское руководство.

Также мы писали, что почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет вручил Петру Порошенко орден святого апостола Андрея Первозванного.