ТОП-10 фейков России о катастрофе MH17: от взрыва на борту до подкупа диспетчера

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что в списке подозреваемых по делу о сбитом малазийском Boeing-777 рейса MH17 17 июля 2014 года могут появиться новые подозреваемые – высшее военно-политическое руководство РФ. Причем заявили об этом сразу два заместителя министра иностранных дел Украины. И в Киеве, и в Амстердаме прекрасно понимают, что просто так пассажирские самолеты из "Бука" не сбивают. Для этого нужен приказ. Как летом 2014 года, так и сейчас, силами т. н. "ДНР" руководит Россия. Поэтому всем давно понятно, откуда был отдан приказ сбить пассажирский Boeing.

Но с привлечением высшего военно-политического руководства РФ к ответственности все не так просто. К сожалению, в 2015 году Москва в Совбезе ООН заблокировала резолюцию о создании международного трибунала по расследованию крушения MH17. Именно поэтому уголовное дело слушается в Окружном суде Гааги (физически заседания проходят в юридическом комплексе "Схипхол" в Амстердаме), а не в Международном суде ООН.

В марте 2020 года корреспондент сайта "Сегодня" был на предварительных слушаниях по делу MH17 в "Схипхоле". В рамках данного уголовного дела на основе шестилетнего расследования Международной следственной группы (JIT) прокуратура Нидерландов обвиняет четверых человек: россиянина, "министра обороны т.н. "ДНР" Игоря Гиркина; россиянина, старшего офицера ГРУ в отставке Сергея Дубинского; россиянина, подполковника запаса ВДВ РФ Олега Пулатова (ему россияне единственному наняли адвокатов, наверняка, чтобы получить доступ к материалам дела); и украинца, командира разведподразделения ГРУ "ДНР" Леонида Харченко.

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Еще в марте прокуроры и адвокаты семей погибших не исключали, что в деле могут появиться новые подозреваемые, ведь кейс материалов уголовного производства не закрыт и еще будет дополняться. Но, по их словам, скорее всего это будет в рамках новых уголовных производств. В целом же весь процесс может растянуться на годы. Россия по-прежнему не признает свою вину и продолжает распространять фейки, обвиняя во всем Украину и JIT. Сайт "Сегодня" собрал ТОП-10 самых популярных российских фейков за все шесть лет после авиакатастрофы.

Фейк №1: Целью был самолет Путина?

Буквально через пару часов после авиакатастрофы рейса MH17 в небе над Донбассом, источник в Росавиации на правах конфиденциальности сообщил российскому "Интерфаксу", что MH17 якобы сбила украинская ракета, а ее целью мог быть самолет самого Владимира Путина. Мол, российский борт "номер один" и малайзийский Boeing пересекались в одной и той же точке, в одном эшелоне над Варшавой, и раскраска обоих самолетов похожа. Но как ее можно рассмотреть на высоте более 10 км, кремлевские рупоры не уточняли.

Фейк №2: Испанский диспетчер знает правду?

"Диспетчер Карлос" стал не просто фейковой новостью – фейковым человеком. На его якобы правдивые слова ссылался даже Владимир Путин. История берет начало 17 июля 2014 года – в день авиакатастрофы рейса MH17. Русскоязычный сайт телеканала Russia Today опубликовал твит фейкового испанского диспетчера в Киеве о том, что за несколько минут до катастрофы рядом с Boeing были замечены самолеты ВСУ. "Сенсацию" широко тиражировали все российские федеральные каналы.

В 2018 году стало известно, что "диспетчер Карлос", который якобы работал в "Борисполе" и писал в Twitter под псевдонимом spainbuca, оказался человеком по имени Хосе Карлос Барриос Санчес с судимостями в Испании, который даже был арестован в Румынии за мошенничество. Журналисты нашли его и пообщались в WhatsApp. По словам "диспетчера Карлоса", за распространение лживой информации россияне заплатили ему $48 тыс. Данные журналистского расследования приобщили к материалам уголовного производства, которое рассматривает нидерландский суд.

Фейк №3: Украинский пилот признал вину?

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Это один из первых фейков российской пропаганды в июле 2014 года. Российские рупоры ссылались на "Московский комсомолец", который, в свою очередь, ссылался на "авторитетные немецкие СМИ". Именно эти немецкие СМИ якобы выбили признание у пилота Су-25 о том, что это он сбил малайзийский Boeing. Но первоисточником был некий Wahrheit fuer Deutschland, который ссылался на другой сатирический вебсайт, где информация была абсолютно выдуманная. Именно так и было написано на этом сайте красным шрифтом на трех языках. Немного позже такая версия указывалась и в докладе "Российского союза инженеров", который тиражировали российские федеральные каналы и даже перевели на английский.

Фейк №4: Взрыв бомбы на борту?

Новость 29 июля 2015 года обнародовал LifeNews за пару часов до голосования в Совбезе ООН резолюции о создании международного трибунала по сбитому Boeing, которую Россия заблокировала, воспользовавшись правом вето. Российские пропагандисты ссылались на неких экспертов, утверждающих, что это была спецоперация и Boeing взорвали изнутри.

Эту же версию кремлевские рупоры повторяли и в 2018 году. На сайте "Комсомольской правды" появилась большая статья, авторы которой были на месте падения самолета. Они якобы нашли диффузор (передний обод) левого двигателя, в котором характер пробоины "явно" указывал на взрыв изнутри. Также в статье приводится логичный вывод, мол, зачем "днровцы" хранили эту улику для передачи голландцам, если знали, что виноваты? Здесь пророссийским марионеткам на Донбассе, и самому Кремлю можно лишь привести официальные выводы JIT, которая спустя шесть лет расследований заявила, что MH17 сбил "Бук" 53-й бригады ПВО РФ из Курска.

Фейк №5: Спецслужбы Украины контролировало ЦРУ?

Еще одна конспирологическая фейковая теория, наряду с масонами и иллюминатами. Boeing-777 малазийских авиалиний сбили ЦРУ. Конечно, не напрямую, а в сговоре с украинскими спецслужбами. Причем, эту версию россияне подавали под разными соусами. Сначала кремлевская пропагандистская машина рассказывала, что украинский пилот Су-25 из Фейка №2, якобы признавшийся, что сбил малайзийский Boeing, работал на ЦРУ. Затем заезженную версию немного освежили и начали подавать, как Фейк №3 – что взрыв самодельных бомб на борту был спецоперацией ЦРУ.

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Фейк №6: Это был украинский "Бук"?

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Версия про украинскую ракету в русских СМИ появилась буквально через неделю после авиакатастрофы. Сначала российские НТВ и "РИА Новости", ссылаясь на некоего эксперта, написали, что MH17 был сбит во время учений из украинского ПВО. Позже кремлевские рупоры твердили, что это был украинский "Бук", который ВСУ просто спрятали. 10 июня 2020 года на суде в "Схипхоле" нидерландский прокурор Тейс Бергер заявил, что, проанализировав 2400 фотографий как украинских, так и российских систем, и места, с которых мог вестись обстрел, JIT не нашла никакой информации о нахождении украинской системы "Бук" в этом районе 17 июля 2014 года.

Фейк №7: Украина не закрыла воздушное пространство?

На протяжении всех шести лет, пока JIT вела расследование, "главным" козырем россиян в деле по MH17 были выпады в адрес Украины о незакрытом воздушном пространстве. Особенно широко кремлевские рупоры тиражировали это после того, как осенью 2019 года депутаты нидерландского парламента выступили за расследование роли Украины в авиакатастрофе. Во время предварительных слушаний в суде в марте этого года адвокаты Олега Пулатова также высказывались за расследование факта незакрытия Украиной своего воздушного пространства.

В комментариях журналистам (корреспондент сайта "Сегодня" был на первых предварительных слушаниях по MH17 в марте в "Схипхоле") прокуроры и адвокаты семей погибших не скрывали, что вопрос о незакрытии Украиной своего воздушного пространства могут поднять как в рамках уголовного дела, которое уже рассматривает нидерландский суд, так и новых. Но на суде прокуроры также озвучивали, что в 2014-м Украина действовала в соответствии с действующими на тот момент правилами IКАО и вводила запрет на полеты гражданской авиации: сначала не ниже, чем 1,5 км, затем – 7,9 км, а 14 июля 2014 года – 9,8 км.

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Фейк №8: Цемах ничего не знал о сбитом Boeing?

Осенью прошлого года сразу после выдачи зенитчика т.н. "ДНР" из Снежного (где был сбит MH17) Владимира Цемаха России в рамках обмена пленными, кремлевские рупоры в виде Соловьева и Киселева поспешили сообщить, что ничего специфичного о крушении Boeing-777 он не знал. Это чистой воды фейк и вранье. После первой недели предварительных слушаний в "Схипхоле" в начале марта сайт "Сегодня" писал, что по делу MH17 Цемах проходит как подозреваемый. По нему, как и по Игорю Безлеру (один из главарей т.н. "ДНР"), следствие еще не собрало достаточного количества доказательств, чтобы передать документы в суд. Несмотря на запрос официального Амстердама, Москва отказывается выдать Цемаха.

Нидерландские дипломаты, политики и родственники погибших не скрывали своей обиды на решение Украины выдать Цемаха России. В сентябре прошлого года 40 депутатов Европарламента направили Владимиру Зеленскому письмо с просьбой не делать этого. Правда, по словам украинского президента, перед обменом нидерландские следователи таки допросили Цемаха. То есть его показания у следствия есть.

Фейк №9: Военная разведка Нидерландов все опровергла?

Один из последних громких фейков, который разоблачали даже "независимые" российские СМИ, типа "Дождя" и прочих. Кремлевские рупоры ссылались на некое издание Bonanza Media, которое опубликовало сканы документов военной разведки Нидерландов и где якобы указывалось, что в районе крушения MH17 комплексов "Бук" не было. Но выводов, что российский "Бук" не мог сбить малайзийский Boeing, в этих документах нет. Новость даже откомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Интересно, что ни один из официальных лиц JIT не опроверг подлинность документов. А если "вбить" в Google ключевые параметры запроса по документам нидерландской военной разведки, выдает только российские сайты. Источники сайта "Сегодня" утверждают, что это вполне могут быть и подлинные документы, которые следствие передало защите обвиняемого россиянина Олега Пулатова.

Что же касается издания Bonanza Media, то это даже не СМИ, а платформа по созданию бесплатных почтовых рассылок и параллельно платформа для независимых журналистов. Так они себя именуют. Но там лишь два автора – бывшая журналистка Russia Today Яна Ерлашова, которая на телеканале снимала сюжеты о сбитом Boeing, и "независимый" нидерландский журналист Макс Ван дер Верфф, бывавший в т.н. "ДНР".

Фейк № 10: Следователи нарушили суверенитет РФ?

Относительно свежий фейк российской пропаганды, появившийся 8 марта 2020 года, за день до начала первых предварительных слушаний в Окружном суде Гааги по делу MH17. По версии россиян, для поиска и связи с возможными свидетелями, которые проживают на территории России, JIT собиралась нарушить суверенитет РФ. Подавая эту новость как факт, кремлевские рупоры снова ссылались на издание Bonanza Media.

Также пройдите тест на знание фейков, которые Россия продвигала в течение шести лет с момента катастрофы:

Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17

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